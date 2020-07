Nubia Watch: svelato ufficialmente l’erede di Nubia Alpha

Nella cornice di IFA 2018 veniva presentato al grande pubblico Nubia Alpha, il particolare concept di smartwatch curvo che ha poi visto effettivamente la commercializzazione. Ma la storia ci insegna che non sono prodotti così bizzarri che spostano l'ago della bilancia delle vendite. Proprio per questo Nubia sta per lanciare un prodotto più concreto sotto il nome di… Nubia Watch. Per quanto il nome non sia dei più originali, il design lo sarà, dato che erediterà un aspetto dall'Alpha.

Nubia Alpha verrà ripreso con il lancio del nuovo Nubia Watch

Il teaser ufficiale, comparso sullo store cinese JingDong, non ci svela Nubia Watch nella sua interezza, ma ce ne fa parzialmente intuire l'aspetto. È ben visibile lo schermo curvo che riprende ciò che ha reso tanto unico Nubia Alpha, anche se non ci è dato sapere se la curva sarà più o meno prolungata lungo il cinturino. Ciò che pare certo è che, rispetto ad Alpha, il display non è tondo, presentandosi piatto nella sezione principale, con la curva che parte laddove lo schermo solitamente finirebbe.

Zoomando un po' l'immagine si nota come il cinturino sia più tradizionale, con un aggancio tipico per gli smartwatch. Altrettanto certa pare essere l'impossibilità di cambiare i cinturini, vista la presenza del display curvo. Infine, la scocca centrale sembra presentare un tasto laterale (oltre alle viti a vista), così come delle tacche indicatrici ai lati dello schermo. Su JingDong viene accompagnato dallo slogan promozionale “Urban Adventurer“, pertanto non sono da escludere certificazioni contro liquidi e polvere.

La presentazione di Nubia Watch avrà luogo a breve, il 28 luglio, giorno in cui scopriremo non solo le sue caratteristiche ma anche il prezzo a cui verrà venduto.

