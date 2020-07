Nubia presenta il nuovo caricabatterie GaN da 120W, in arrivo con Red Magic 5S

In questo periodo stanno lentamente prendendo piede i nuovi caricabatterie GaN, soluzioni che offrono un'efficienza maggiore e dimensioni contenute grazie all'utilizzo della tecnologia a nitruro di gallio, semiconduttore a gap utilizzato per sostituire il silicio. Molteplici brand stanno proponendo le rispettive alternative, come Xiaomi, Huawei, Meizu. Tra questi trova spazio anche Nubia: dopo aver lanciato un modello da 65W (in occasione del debutto di Red Magic 5G), la compagnia cinese alza in tiro e quest'oggi ha ufficializzato un caricabatterie GaN da ben 120W.

Il nuovo caricabatterie GaN da 120W di Nubia debutterà il 28 luglio, insieme al flagship Red Magic 5S

Ni Fei, figura storica a guida del brand, ha presentato il nuovo caricabatterie con tecnologia GaN e una potenza di 120W su Weibo, annunciandone il debutto insieme al prossimo smartphone da gaming Red Magic 5S. Il lancio dei due prodotti è fissato per il 28 luglio: manca quindi pochissimo prima di scoprire tutte le novità portate dal flagship.

Tornando al nuovo caricabatterie GaN di Nubia, il dirigente ha confermato che si tratterà di una soluzione da 120W, dotata di tre porte (due Type-C e una USB A) e con un design essenzialmente invariato rispetto al precedente modello da 65W.

Mancano ancora dettagli circa il prezzo di vendita, il quale sarà sicuramente svelato dopo l'evento del 28 luglio. La variante da 65W viene proposta a 169 yuan, circa 20€ al cambio attuale; di conseguenza – viste anche le novità introdotte – è lecito immaginare che ci troveremo di fronte ad una soluzione proposta a prezzo maggiore. Non appena ne sapremo di più, provvederemo ad aggiornare questo articolo con tutti i dettagli.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

💰 Risparmia conper le migliori offerte dalla!⭐️ Se hai fame di notizie, seguisu