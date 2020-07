Ninebot ES1L è il nuovo monopattino elettrico pieghevole a prezzo top

Segway Ninebot, divisione mobilità partner di Xiaomi, è in un periodo molto prolifico per quanto riguarda il lancio di nuovi prodotti elettrici, che siano essi go kart, e-bike e monopattini come l'E8 Kids od il nuovo Ninebot ES1L, il nuovo pieghevole elettrico ad un prezzo molto interessante.

Ninebot ES1L: ecco tutti i dettagli del nuovo monopattino elettrico pieghevole di Xiaomi

Design e caratteristiche

Il prodotto si presenta molto minimale ma dal design moderno, in puro stile Ninebot. L'ES1L è un monopattino elettrico pieghevole che riesce a raggiungere i 20 km/h, un po' meno rispetto al fratello maggiore ES1. La struttura è realizzata in alluminio aeronautico, in una colorazione sportiva e giovanile in nero e arancione. Il Ninebot ES1L è tra le altre cose molto leggero, dato che pesa solo 11 kg, ma anche molto resistente visto che può reggere fino ai 100 kg. Utilizza inoltre due ruote non-pneumatiche anti-deflagranti, pensate anche per guide accidentate in quanto è presente un ammortizzatore anteriore che può ridurre l'urto.

Come dicevamo, l'ES1L è un monopattino elettrico pieghevole, e può essere piegato grazie ad un unico pulsante, così da poter essere trasportato con facilità. Il motore è una soluzione brushless personalizzata con picco fino a 500W. Lato autonomia, si parla di circa 20 Km. Lo scooter elettrico è inoltre impermeabile certificato IPX6, con tecnologia di sicurezza BMS, oltre ad una modalità a tre velocità. Non manca poi un LED anteriore che può illuminare fino a 13.5 metri, potendolo così utilizzare quando fa buio.

Ninebot ES1L – Prezzo e disponibilità

Ma quanto costa questo Ninebot ES1L? Il monopattino elettrico pieghevole di Segway e Xiaomi arriva sul mercato ad un prezzo di 228 $, circa 200 €. Il prezzo è sicuramente interessante ed il suo arrivo in Italia potrebbe incentivare ancor di più l'esplosione dei mezzi di trasporto elettrici.

Attualmente questo prodotto non è ancora disponibile in vendita online negli store più popolari e in Italia. Non appena lo sarà lo troverete su GizDeals al miglior prezzo, dunque iscrivetevi al nostro canale Telegram e alla pagina Facebook per tutte le offerte al minor prezzo! 😍Lasta arrivando dal. Non puoi perderla! Tutti i dettagli qui QUI con tantie molto molto altro solo per