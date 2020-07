Mozilla lancia la sua VPN privata, veloce e sicura per Android e Windows

L'utilizzo di una VPN, negli ultimi anni, è diventata un'autentica necessità. Tra l'altro, ne esistono sempre più e sempre più affidabili: il Warp VPN di Cloudflare, la stessa app Speedtest di Ookla per Android oppure il browser Opera, per dirne alcune. Il game changer del settore potrebbe essere uno dei più affidabili sviluppatori sul mercato, Mozilla, che ha recentemente lanciato il suo VPN per Android e Windows.

Mozilla VPN: sicurezza e privacy le garanzie ad un prezzo competitivo

Secondo quanto dichiarato dalla stessa Mozilla, la nuova VPN garantirà sicurezza e privacy – che fa gola soprattutto ai produttori per le loro interfacce – a tutti gli utenti che ne usufruiranno. L'esperienza browsing diventa anche più rapida, specie grazie all'app Android, ma anche per Windows, grazie al protocollo WireGuard che usa circa 4000 stringhe di codice. Esso è davvero immediato e semplice da utilizzare. Mozilla inoltre garantisce che alcun tipo di dato verrà preso dagli utenti, tra l'altro è stato sviluppato in maniera del tutto di priva di analisi da parte di terzi.

Mozilla VPN è disponibile al momento negli Stati Uniti, Regno Unito, Canada, Malesia, Singapore e Nuova Zelanda ad un prezzo mensile di 4.99$. Con il tempo arriverà anche in altri paesi e, speriamo a breve, anche in Italia.

