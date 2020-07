Lo scooter elettrico da “arrampicata” ESWING ESM8 è in sconto di 480€ grazie al coupon

Il mercato dei monopattini elettrici è in continua crescita e proprio per questo negli ultimi tempi gli utenti hanno avuto la possibilità di trovare le più svariate soluzioni adatte ad ogni utilizzo. Lo scooter elettrico ESWING ESM8, oggi in offerta dallo store Banggood, si pone infatti come alternativa ideale a tutti quelli che intendono approcciarsi ad un prodotto del genere, non rinunciando però alla spinta di un motore potente.

ESWING ESM8: il monopattino elettrico che si crede uno scooter è in offerta a 843€

L'ESWING ESM8, proposto oggi in sconto con coupon da Banggood, grazie al potente motore che permette al monopattino di raggiungere i 70 km/h ed ai pneumatici da 11″, può essere considerato un vero e proprio scooter da “arrampicata”.

Secondo la stessa azienda, infatti, con l'ESWING ESM8 sarete in grado di affrontare senza problemi salite con una pendenza pari al 45°. Grazie al codice sconto dedicato proposto da Banggood avrete la possibilità, infatti, di risparmiare ben 480€. Per acquistare il prodotto in sconto non dovrete far altro che cliccare sul box in basso e, in fase di check out, inserire il codice BGEWESM8CN.

La vostra fame di offerte non si è ancora saziata? Allora date un'occhiata alle migliori offerte Banggood del giorno, dove sicuramente troverete pane per i vostri denti. Volete ancora di più? Allora per ricevere offerte in tempo reale non esitate ad iscrivervi al nostro canale Telegram dedicato. E se avete bisogno di supporto, consigli ed informazioni sulle spedizioni vi rimandiamo al nostro gruppo Telegram GizDeals e al servizio di assistenza H24 AskMrDeals.

💰 Risparmia con GizDeals per le migliori offerte dalla Cina!

⭐️ Se hai fame di notizie, segui GizChina su Google News: clicca sulla stellina per inserirci nei preferiti .