Mobvoi, nell'ultimo paio di anni, si è distinta sul mercato per i suoi indossabili di qualità a prezzi davvero interessanti. Così come gli smartwatch – con l'ultimo arrivato entry-level TicWatch GXT – anche il settore auricolari wireless ha tra le sue fila prodotti di qualità, come le semi-in ear TicPods ANC uscite il mese scorso. Mai prima d'ora però, aveva prodotto cuffie a padiglione Over-Ear, ma il momento è finalmente giusto: infatti, ha lanciato sul mercato le nuove TicKasa, una soluzione wireless ANC.

TicKasa ANC: ecco le prime cuffie wireless Over-Ear di Mobvoi

Ma come si presentano, queste nuove Mobvoi TicKasa? La soluzione wireless Over-Ear si presenta in uno stile in linea con gli standard attuali, in un misto tra l'elegante e lo sportivo, restando comunque molto leggere grazie ai 290 grammi di peso. Quello che c'è all'interno però, è sicuramente il punto di forza delle cuffie. Infatti, troviamo il chipset Qualcomm QCC3031 che supporta i codec Bluetooth aptX HD Audio ed AAC. Lo standard Bluetooth è alla versione 5.0. Non manca poi lo standard ANC cVc per la cancellazione del rumore.

I driver audio sono da 40 mm e sono equipaggiate con 5 microfoni. La batteria da 800 mAh dovrebbe garantire un'ottima autonomia di 30 ore di riproduzione (20 quando le TicKasa sono in modalità ANC) a metà volume e 25 ore a volume massimo. Le cuffie Over-Ear di Mobvoi sono inoltre pieghevoli e possono essere ricaricate completamente in 4 ore tramite micro-USB.

Ma quanto costano queste Mobvoi TicKasa? Esse si trovano sul sito ufficiale del brand ad un costo di 129.99€, un prezzo inquadrato per questo tipo di soluzioni.

