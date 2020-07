Mobvoi Earbuds Gesture sono le nuove cuffie TWS che si controllano con la testa

Mobvoi è ormai riconosciuto come tra i migliori produttori di cuffie wireless, specie auricolari, dall'ottimo rapporto/qualità prezzo. E se le TicPods ANC sono quelle con cancellazione del rumore ad un prezzo inquadrato, le Earbuds Gesture arrivate in crowdfunding su Indiegogo si distinguono per i movimenti con cui è possibile controllarle e la grande batteria.

Mobvoi Earbuds Gesture: tutto su specifiche, prezzo e uscita

Design e Specifiche

Cosa distingue le Earbuds Gesture di Mobvoi dalle altre cuffie? Se guardiamo al design, esse sono molto simili alle TicPods 2, così come per le gesture per controllare le varie funzionalità, come lo sfioramento delle stesse per rifiutare e rispondere alle chiamate, far partire o mettere in pausa una canzone oppure saltarla. Sarà possibile gestire le chiamate anche con un semplice movimento della testa, che dall'alto verso il basso vi permetterà di rispondere e da destra verso sinistra di rifiutare la chiamata.

L'autonomia però, è quella che sembra essere la Core-feature del prodotto, visto che in generale dovrebbe garantire 50 ore di utilizzo, molto più delle altre cuffie TWS. L'astuccio ha una batteria da 500 mAh e le cuffie permettono 10 ore di riproduzione musicale con una sola ricarica, piazzandosi quindi tra le maggiori competitor del settore.

Mobvoi Earbuds Gesture – Prezzo e disponibilità

Le Mobvoi Earbuds Gesture sono appena arrivate sulla piattaforma di crowdfunding Indiegogo, ma non è ancora partita la campagna di finanziamento, quindi non si conosce ancora nulla di certo in merito a prezzo ed uscita di questi auricolari total wireless. Se volete registrarvi in Early Bird, vi lasciamo al link della piattaforma.

