MIUI 12: in arrivo migliorie per modalità ad 1 mano e gestures full screen

Non c'è dubbio: oltre alla OxygenOS, la MIUI 12 di Xiaomi è una delle interfacce più apprezzate nel panorama Android. Questo non significa, però, che sia esente da mancanze e di features più o meno richieste dalla community. Per esempio, da quando le gestures full screen hanno preso il sopravvento sull'utilizzo quotidiano di quasi tutti gli utenti alcune abitudini sono venute meno. Una di queste è la modalità ad una mano, resa più difficoltosa nella sua attivazione dalle gestures introdotte con gli smartphone a tutto schermo.

Xiaomi vuole migliorare la modalità ad una mano con le gestures full screen

Xiaomi è fra le aziende che hanno fatto ausilio della modalità ad una mano nella sua MIUI. Così facendo, gli utenti possono temporaneamente ridurre di dimensioni l'interfaccia, simulando uno schermo più compatto. Tuttavia, nel 2018 le gestures full screen hanno fatto il loro ingresso nella UI di Xiaomi, rendendo più complessa la gestione di tale funzionalità. Sì, perché queste gestures hanno sostituito i tasti fisici che prima si trovavano nel bordo inferiore, venuto meno con l'avvento dei telefoni in 18:9.

Ne consegue che, per avere accesso rapido alla modalità ad una mano, bisogna sacrificare una porzione di schermo ed attivare i tasti a schermo. Al contrario, chi vuole giustamente fare utilizzo delle gestures risulta tagliato fuori dall'accedervi al volo: l'unico modo è attivarla dal menu Impostazioni, in maniera non propriamente rapida. Fortunatamente il team MIUI sta lavorando per compensare questa pecca: in un recente Q&A ha affermato che permetterà l'utilizzo della modalità ad una mano anche con le gestures full screen nella MIUI 12. Mancano ancora dettagli specifici, ma ipotizziamo che possa venir introdotta una gesture apposita per attivare questa modalità.

