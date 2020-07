Durante la mattinata odierna la MIUI 12 è finalmente diventata ufficiale, presentata sul palco assieme al nuovo Xiaomi Mi 10 Youth Edition (in arrivo da noi come Mi 10 Lite Zoom). Ci vorrà ancora tempo prima che l'aggiornamento stabile prenda vita, con il programma Beta che avrà inizio nelle settimane a venire. Qualcosa si è già mosso, come dimostra la prima Beta disponibile sulla serie Mi 10. Parallelamente a ciò, sta iniziando la fase Closed Beta, con i primissimi utenti che potranno saggiare in anteprime tutte le novità introdotte.

Aggiornamento 09/07: aggiunta la versione 20.7.9.

MIUI 12 è ufficiale e la potete già provare (a vostro rischio) tramite Closed Beta

Ci teniamo a fare una premessa: la Closed Beta non è ufficialmente aperta al pubblico, come è ovvio che sia. Pertanto i link al download e le relative ROM non sono fornite ufficialmente da Xiaomi, pur trattandosi di build “ufficiose”. Pertanto installatele a vostro rischio e pericolo, noi non vi invitiamo a farlo e non ci prendiamo responsabilità per eventuali problematiche. Prima di lasciarvi ai link disponibili, vi ricordiamo che c'è già una lista dei modelli Xiaomi e Redmi che saranno aggiornati alla MIUI 12.

Xiaomi

MIUI 20.7.9

MIUI 20.7.6

MIUI 20.6.18

Redmi

MIUI 20.7.9

MIUI 20.6.18

