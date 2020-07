Xiaomi.EU porta la MIUI 12 Beta su più di 20 Xiaomi e Redmi

Niente tiene in hype i fan Xiaomi più del rilascio dell'aggiornamento alla MIUI 12. Come già visto alla presentazione, l'ultimo aggiornamento porta con sé molte novità per i possessori di smartphone Xiaomi e Redmi, ma per il momento è diffusa perlopiù in fase Beta per gli utenti cinesi. Per noi utenti Global, però, viene in soccorso il sempre attivo team di Xiaomi.EU, che ha reso disponibile la sua build dell'ultimo major update per più di 20 modelli. Andiamo a vedere nel dettaglio di quali si tratta.

Aggiornamento 10/07: rilasciata l'ultima versione basata sulla Beta 20.7.9.

MIUI 12: il team Xiaomi.eu la rende più occidentale con le sue Custom ROM

Se andiamo a vedere la lista dei dispositivi che potranno supportare la build tradotta della MIUI 12, pulita e implementata con i servizi Google, troviamo inclusi smartphone anche di vecchia data, come lo Mi 6 ed anche il Mi Note 3. Particolare esclusione invece, riguarda POCO F1 che però segue uno sviluppo differente non essendo basato sulla MIUI China bensì sulla Global e, dunque, dovrebbe avere maggiori notizie in merito tra qualche tempo. Piccola nota su Redmi Note 8 Pro, che è stato escluso a causa di complicazioni che portano al bricking e da cui è difficile recuperarlo.

Changelog completo

Sistema Novità: supporto LHDC V3 (per dispositivi con Snapdragon 845) Ottimizzazione: aggiornate le patch di sicurezza a luglio 2020 (Mi MIX 2S, Redmi K30 Pro, Note 7) Fix: l'impostazione “Text size & font weight” non era disponibile nel Second Space Fix: l'impostazione “Dark Mode” non era disponibile nel Second Space Fix: l'impostazione “Split Screen” non era disponibile nel Second Space

Browser Fix: le impostazioni non erano visibili nella modalità Light mentre la Dark Mode era abilitata di sistema

Permessi Novità: autorizzazione “Regola volume media” (Mi MIX 2S, Redmi K30 Pro)

Control Center Ottimizzazione: sostituito il titolo “Control Center” con data e ora

Radio FM Fix: l'app Radio FM mancava o non compariva

SMS Fix: lo scorrimento non funzionava correttamente nelle schermate della conversazione

Salute Novità: modulo di pressione sanguigna Novità: ora puoi aggiunger record sportivi manualmente Ottimizzazione: voci del modulo Peso



