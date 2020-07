MIUI 12.1: tutte le novità in arrivo per Xiaomi e Redmi

Ci vorrà ancora tempo per vedere nel concreto la MIUI 13, anche perché la MIUI 12 deve ancora prendere piede. In questo prospetto, la MIUI 12.1 dovrebbe fare da spartiacque, ponendosi come step intermedio fra le due release. Per il momento questo firmware dovrebbe essere in fase di beta testing, per quanto in maniera privata e non esposta al pubblico. Ma siamo già in grado di creare un prospetto con tutte le novità (finora vociferate) che dovrebbero vedere la luce sugli smartphone Xiaomi e Redmi.

Xiaomi e Redmi si preparano a ricevere le novità comprese nella MIUI 12.1

Nuove animazioni

Da qualche mese a questa parte, la quantità di smartphone con sensore ID sotto al display sta aumentando. Da qui nasce l'esigenza di creare un'animazione per la pressione del polpastrello ed il relativo sblocco biometrico. Con la MIUI 12.1 dovrebbero essere aggiunte nuove animazioni per rendere ancor più personalizzabile l'esperienza. Ecco alcune di queste, tratte dall'app Temi:

Tastiera sicura

Utilizzandola spesso e volentieri per inserire password numeriche, la tastiera può rilevarsi un tasto (scusate il gioco di parole) dolente per il furto di dati sensibili. Se qualcuno ci osserva mentre la si digita, anche senza vedere i tasti si possono capire le posizioni dei numeri dal movimento delle dita. Per questo nella MIUI 12.1 dovrebbe essere inserita una tastiera che capisca quando si sta inserendo una password e, nel caso, spostare i numeri in maniera randomica, così come avviene nelle app bancarie.

App Vault

Nella nuova interfaccia di Xiaomi viene rinnovata anche la schermata relativa all'App Vault. Cambia lo sfondo, adesso più colorato e dinamico, ed i widgets cambiano nelle forme per ottimizzare gli spazi.

App Meteo

Un refresh arriva anche per l'app Meteo, con nuove animazioni ed un modo più semplice per consultare il meteo nelle varie città salvate.

Always-On Display

Ancora più personalizzazione per la modalità di Always-On Display all'interno della MIUI 12. Fra i vari menu compare la possibilità di nascondere informazioni a schermo, come batteria, contapassi e notifiche.

Accessibilità

All'interno dei menu dell'Accessibilità della MIUI 12.1 vengono rivisti i menu, rendendo più facile trovare le voci che ci interessano.

Varie novità

Il changelog provvisorio della MIUI 12.1 comprende tante altre piccole (più o meno) novità. Ve le elenchiamo di seguito per comodità di fruizione:

Supporto al codec audio LHDC V3

Migliorato lo stile del Control Center con data e orario

Aggiunte opzioni per la regolazione del font, Tema Scuro e Split-Screen nel Second Space

Aggiunta la misurazione della pressione sanguigna nell'app Health

Aggiornate le patch di sicurezza a giugno/luglio 2020

Aggiornati i driver GPU OpenGL e Vulkan

Migliorate le funzionalità di Super Wallpaper (due nuove location di Marte e migliorato il design nella lock screen)

Aggiunta la possibilità di cancellare uno screenshot dopo averlo condiviso

Nuove animazione di ricarica (Mi 10 e Mi MIX Alpha)

Migliorata l'animazione di rotazione dello schermo

Aggiunta l'opzione per cambiare l'area del risveglio della Quick Ball

Ridisegnato il menu di selezione dello stile per la home

Nuovi filtri in fotocamera e galleria

Aggiunta l'opzione per switchare il layout della galleria

Animazioni 3D per le quattro scorciatoie primarie nel Control Center

Migliorato il comportamento dell'espansione delle notifiche (swipe verso il basso con un dito)

Nuove opzioni di riproduzione video (aggiunta velocità di playback e muto)

Aggiunta l'opzione per inserire tutte le icone dei giochi nel Game Turbo

