Nel corso delle scorse settimane, i vari dispositivi Xiaomi, Redmi e POCO stanno iniziando a ricevere il nuovo Minor Update della MIUI 12, che introduce tante nuove feature – come quella della modalità lettura che arriverà a breve – ed una veste grafica molto interessante. Tra queste feature, quella che ha ricevuto un design più ispirato è senza dubbio il Control Center, dove sono stipate le varie opzioni come hotspot, NFC, Dark Mode e altre. Ma se vi dicessimo che potete provarlo anche sui dispositivi non Xiaomi? Da oggi è possibile grazie a Mi Control Center.

Mi Control Center: come attivare il pannello di controllo MIUI 12 su tutti i dispositivi Android

Se siete desiderosi di sfruttare il pannello di controllo della MIUI 12 ma non avete ancora l'ultima release o addirittura non avete uno smartphone Xiaomi, grazie a Mi Control Center potrete ovviare al problema. Infatti, l'app disponibile su Google Play Store, vi permette di adottare sui vostri dispositivi tutte le feature che normalmente non potreste ottenere senza l'ultima versione dell'interfaccia proprietaria del brand cinese.

L'applicazione, una volta scaricata, vi richiederà i permessi ad Accessibilità e Notifiche, giusto l'essenziale per poterla utilizzare appieno. Una volta aperta, potrete settare tutti i parametri che preferite, in modo da regolarla come più gradite sia nel layout e sia nelle impostazioni rapide.

Ovviamente, l'applicazione Mi Control Center non è un'applicazione ufficiale, ma sicuramente vi farà vivere un'esperienza degna della MIUI 12. La trovate sul Google Play Store gratuitamente, ma dovrete scendere a patti con le pubblicità. Se volete rimuoverle, dovrete acquistare la versione premium.

Mi Control Center | Download

💰 Risparmia con GizDeals per le migliori offerte dalla⭐️ Se hai fame di notizie, seguisu