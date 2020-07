Ad aprile, Wan Zhiqiang – CMO di Meizu – ha scoraggiato mezzo mondo affermando con certezza che Qualcomm non avrebbe lanciato uno Snapdragon 865 Plus. Sappiamo tutti com'è andata a finire: il chipset è stato presentato ufficialmente e i primi smartphone mossi da questa nuova soluzione sono in dirittura d'arrivo (Lenovo Legion e ROG Phone 3). Insomma, una svista di proporzioni bibliche su cui l'azienda si è pronunciata oggi tramite Weibo, con un post che sa di ironico.

Meizu non sembra intenzionata a lanciare uno smartphone con Snapdragon 865 Plus (almeno per ora)

Tramite il social cinese, Meizu ha affermato che “le notizie sui nuovi SoC cambiano in fretta…”, chiaro riferimento allo Snapdragon 865 Plus, il chipset high-end che andrà a muovere i prossimi top di gamma dei principali brand. Non c'è stato alcuni dietro front da parte dell'azienda, ma più un'ammissione scherzosa. Ma come mai l'azienda non era a conoscenza dell'esistenza del SoC? Probabilmente la risposta è qui: per la seconda metà del 2020 non sono previsti altri smartphone, quindi la serie 17 rappresenta l'unica aggiunta alla lineup del brand. Tuttavia l'azienda punterà sulla domotica e sul suo primo smartwatch, quindi i fan non resteranno a bocca asciutta.

Per quanto riguarda il post su Weibo, la compagnia cinese ha sottolineato che continuerà a puntare sui nuovi Meizu 17 e 17 Pro, implementando novità tramite OTA. O meglio, sfruttando il potenziale dei flasgship attraverso gli aggiornamenti. Non potevano mancare commenti scherzosi come quello in basso, dove un utente afferma che l'azienda sarà in grado di aggiornare lo Snapdragon 865 dei modelli top alla versione Plus via OTA (ovviamente si tratta di una battuta, meglio specificare).

Comunque, facendo due più due, sembra che l'azienda non sia intenzionata a seguire le orme dei competitor per questo 2020. Probabilmente per tutta la durata del resto dell'anno non ci saranno nuovi modelli e per vedere uno smartphone Meizu con Snapdragon 865 Plus bisognerà attendere il 2021. Sarà davvero così?

😍Lasta arrivando dal. Non puoi perderla! Tutti i dettagli qui QUI con tantie molto molto altro solo per