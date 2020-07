Che Meizu abbia voluto rilanciare la sua line up partendo dalla serie top gamma 16, proseguendo poi per i prestanti 17 e 17 Pro, è un fatto ormai palese. Ma a volte capita di rivedere in auge flagship del passato come il Pro 6 Plus, che riceve un aggiornamento dopo un po' di tempo che porta la Flyme 8.0.5.0A Stabile, che era in programma già da qualche mese.

Meizu Pro 6 Plus: ecco le novità del nuovo aggiornamento del Flyme 8 Stabile

Attualmente Meizu ha rilasciato già la versione 8.1 della propria interfaccia utente, ma non ha dimenticato altri dispositivi che dovevano ricevere la Flyme 8 Stabile e tra questi vi era proprio Pro 6 Plus. Ma cosa porta questo update? Le novità più succose riguardano l'ottimizzazione delle sessioni di gioco, con l'assistente in-game, un Game Center ed altre funzioni. Inoltre sono stati risolti anche bug noti come la misurazione anomala della velocità di connessione, oppure l'impossibilità di uscire dall'Ultra Risparmio Energetico e nessun avviso di chiamata quando riceviamo una telefonata.

Insomma, con questo aggiornamento il Meizu Pro 6 Plus aggiusta quelle piccolezze che lo rimettono in carreggiata, dato che a distanza di qualche anno resta comunque uno smartphone niente male considerando il processore Exynos 8890 ed il display 2K, ovviamente però lontano dai form factor attuali. Non si nutrono purtroppo speranze per la Flyme 8.1, destinata a modelli sicuramente molto più recenti.

Il roll out al momento è limitato alla Cina e purtroppo non sappiamo se arriverà poi anche in Occidente.

