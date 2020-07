Meizu 17 Pro è sicuramente uno degli smartphone più gradevoli alla vista del 2020. Il suo design abbastanza originale e subito riconoscibile, il suo retro in ceramica e soprattutto le sue colorazioni molto particolari, tra cui quella Sky Blue. Proprio quest'ultima, ha reso il flagship del brand il nuovo “Yan Wang” (Re dei colori) in Cina, secondo il portale HuPu.

Meizu 17 Pro: la colorazione Sky Blue è la più bella della Cina

Secondo il sondaggio fatto dalla rivista HuPu, è risultato che Meizu 17 Pro è il più acquistato in Cina per via della colorazione: infatti, la livrea azzurrina, denominata Sky Blue, ha permesso al potente smartphone di essere preferito ad altri dispositivi, proprio per la sua estetica. Ecco un commento di chi ha partecipato al sondaggio:” Ho acquistato Meizu 17 Pro perché la sua back cover è davvero gradevole alla vista e la colorazione Sky Blue dona una sensazione appagante“.

Inoltre, andando quasi nel poetico, questa colorazione è stata definita come “La pioggia che passa nel cielo aprendo le nuvole, come se questo colore rappresentasse il futuro“. Indicativo quindi per capire che è unanime in Cina il riconoscimento del valore del Meizu 17 Pro. Siete affascinati anche voi dall'eleganza di questa colorazione? Preferite colorazioni più neutre come Bianco e Nero? O siete amanti delle edizioni limitate come la Kiln?

