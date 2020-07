A partire da oggi e fino al 29 luglio, MediaWorld ha dato il via ai sui XDays, giorni caratterizzati da tanti sconti su prodotti tecnologici. Tra questi troviamo una serie di iniziativa dedicate a Huawei, ma non mancano soluzioni per tutti i gusti e per tutte le tasche. Andiamo a dare uno sguardo ai vari prodotti proposi da MediaWorld, con il relativo sconto.

MediaWorld XDays: ecco tutte le offerte targate Huawei

Come anticipato in apertura i nuovi MediaWorld XDays dureranno fino al 29 luglio. Acquistando un paio di cuffie TWS Huawei FreeBuds 3i riceverete in regalo 3 mesi di abbonamento VIP gratis su Huawei Music, risparmiando fino a circa 30€ (il servizio, infatti, costa 9.99€ al mese).

Le promo dedicate al brand cinese continuano su alcuni smartphone selezionati. Acquistando uno dei modelli presenti in basso entro il 31 agosto si potrà partecipare all'iniziativa “Huawei per la tua estate”, con sconti Alitalia, Italo, Burger King e AliExpress (qui trovate Termini e condizioni).

Le offerte in salsa Huawei continuano con altri smartphone e prodotti del brand. Di seguito trovate tutti i dispositivi proposti a prezzo scontato.

Le promo continuano su tanti altri prodotti

Come al solito con le iniziative promozionali di MediaWorld, gli XDays continuano con sconti e offerte su tanti altri prodotti e brand. Di seguito trovare una selezione di accessori, con il relativo prezzo scontato.

Ovviamente questa non è che una piccola parte dei prodotti in sconto: se volete dare uno sguardo a tutte le proposte di MediaWorld qui trovate la pagina dell'iniziativa. Prima di lasciarvi vi ricordiamo ancora una volta che gli XDay dureranno fino al 29 luglio.

