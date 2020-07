Il chipmaker taiwanese MediaTek è una compagnia che non mira ad eccellere in un unico settore come quello degli smartphone, ma anche in quello sempre più in crescita delle Smart TV (non ultimo il chip utilizzato nel primo OLED di Xiaomi). A dimostrazione di questo, ha presentato poche ore fa il suo nuovo chipset flagship dedicato chiamato S900, che garantirà il supporto alla risoluzione 8K ed al Wi-Fi 6, il primo nella categoria.

MediaTek S900: il primo chipset per Smart TV con supporto all'8K e Wi-Fi 6

Sebbene esistano già chipset, che supportano la risoluzione all'8K (7680 × 4320 pixel), il MediaTek S900 è attualmente il primo a supportare la connessione Wi-Fi 6, che rappresenterà sicuramente un grosso vantaggio in termini d'uso Smart sulle TV. Il produttore asiatico fornirà il suo nuovo processore nella nuova soluzione TV Ultra HD top gamma di Samsung, rendendolo il primo TV con supporto sia alla risoluzione massima disponibile per il settore e la nuova tecnologia di connessione wireless.

L'azienda inoltre, conferma che sarà anche molto potente, grazie alla sua CPU multi core ARM Cortex-A73 e la GPU, sempre multi core, Mali-G52 che supporta, oltre all'8K, anche HDR10+, intelligenza artificiale, HDMI 2.1 ed una larghezza di banda di addirittura 48 Gbps. Chiaro che l'efficacia di questo chipset possa variare in base all'OEM che lo utilizzerà, ma l'idea è che possa confermarsi una soluzione affidabile in ogni situazione.

