MediaTek Dimensity 720 ufficiale: nuova linfa alla fascia mid-range

Prosegue l'opera di espansione dei propri chipset da parte di MediaTek, con il lancio ufficiale del Dimensity 720. Si tratta del primo chipset a debuttare fuori dalle serie destinate alla fascia medio/alta e premium. Nei mesi antecedenti abbiamo assistito al debutto dei SoC 800, 820, 1000 e 1000+, mentre questo 720 è dedicato ai prodotti più tipicamente mid-range. Anche perché la necessità di competere con Qualcomm significa avere una linea di prodotti quanto più eterogenea possibile.

Scendendo nel tecnico, il MediaTek Dimensity 720 utilizza un processo produttivo a 7 nm di casa TSMC. Al suo interno c'è una CPU octa-core con due core Cortex-A76 a 2 GHz, in grado di mantenere una certa fluidità nelle operazioni quotidiane. La componente grafica, invece, è gestita dalla GPU ARM Mali-G57, in accoppiata al supporto fino a 12 GB di RAM LPDDR4X e storage UFS 2.2. La connettività è garantita dal modem 5G con supporto all'aggregazione 2CC e sub-6 GHz, VoNR e dual SIM 4G/5G dual standby.

La tecnologia MediaTek 5G UltraSave fa sì che il modem sia in grado di capire come auto-gestirsi, in modo da preservare la vita della batteria. Inoltre, la funzione Voice Wakeup (VoW) gestisce gli assistenti vocali sempre attivi per ridurre ulteriormente i consumi energetici. A coadiuvare l'utilizzo degli assistenti c'è anche la soppressione del rumore con doppio microfono per far acquisire loro un audio più pulito.

Visti gli standard attuali, anche MediaTek Dimensity 720 offre il supporto ai display a 90 Hz, oltre allo standard MiraVision HDR10+ con supporto alla tecnologia Dynamic Range Remapping. Per quanto riguarda il resto della multimedialità, il SoC supporta sensori singoli fino a 64 MP e dual camera da 20+16 MP. Lato software, il tutto è condito dalle classiche funzioni AI gestite dalla APU di MediaTek.

MediaTek conferma che il SoC Dimensity 720 verrà utilizzato su dispositivi destinati a Nord America, Europa ed Asia. Manca al momento una finestra temporale, pertanto non è chiaro quando lo vedremo effettivamente all'azione.

