MediaTek ha iniziato nell'ultimo anno il suo processo di rivoluzione dei chipset con la gamma Dimensity, una line up pensata esclusivamente per il 5G. Dopo i flagship come 1000+ ed il mid-range 800, il produttore taiwanese scende nella fascia entry-level con il prossimo Dimensity 600, di cui però si conosce ancora poco o nulla in merito a specifiche, prezzo ed uscita.

MediaTek Dimensity 600: la sfida del 5G entry-level potrebbe iniziare quest'anno

Secondo le ultime indiscrezioni, MediaTek Dimensity 600 sarà il chipset 5G entry-level del produttore taiwanese e dovrebbe arrivare entro la fine dell'anno. Il SoC sarà sicuramente in competizione con la soluzione di Qualcomm, lo Snapdragon 690, altro game changer della fascia bassa, che finalmente vede lo spiraglio per smartphone 5G sotto i 200€.

A lanciare l'ipotesi di questo nuovo chipset è stata l'ingente richiesta fatta a MediaTek proprio di un nuovo, misterioso Dimensity. Lo stesso avrebbe catturato l'attenzione dei produttori per le sue performance ed il suo possibile prezzo molto competitivo (che però non è stato ancora rivelato).

Questo nuova uscita tra le soluzioni chipset con la nuova tecnologia di connessione potrebbe rappresentare la spinta principale per le spedizioni delle unità, che non arrancano di certo, ma che potrebbero diventare accessibile a tutti. Che possa diventare la futura soluzione entry-level 5G di Huawei, Honor e Redmi? Lo scopriremo solo nei prossimi mesi.

