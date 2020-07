MediaTek ha finito i SoC: niente più chip 4G per molti mesi

Tutti gli ultimi prodotti presentati da MediaTek puntano al futuro prossimo, offrendo connettività 5G tramite l'apposito modem contenuti al loro interno. Vale anche per il Dimensity 720, l'ultimo SoC destinato alla fascia più tipicamente mid-range, senza parlare dei più pregiati Dimensity 800, 820, 1000 e 1000+. Le uniche eccezioni sono tutti quei chipset che fanno parte della famiglia Helio, ancorata alla connettività 4G. Nonostante la volontà dei produttori sia quella di andare a braccia aperte verso il 5G, lo standard LTE è ancora quello che guida una buona porzione del globo.

Le scorte di chipset 4G targati MediaTek sono ultimate: quanto bisognerà attendere?

Proprio per questo continua ad esserci la necessità di produrre chipset 4G, rendendo possibile ai produttori di commercializzare smartphone per tutte le tasche. Al momento, i costi dei SoC 5G rimangono ancora troppo alti per poter essere integrati sui dispositivi meno costosi. Tuttavia, MediaTek si starebbe trovando in seria difficoltà nel sostenere la richiesta di mercato, avendo finito le scorte di chip 4G. Questa carenza deriverebbe dalla mancanza di circuiti integrati che gestiscono l'alimentazione all'interno della filiera di produzione.

Secondo il report di UDN, MediaTek non sarebbe in grado di produrre e fornire chipset 4G fino alla fine dell'anno, pertanto se ne riparlerebbe ad inizio 2021. L'azienda non ha ancora rilasciato dichiarazioni a riguardo, ma è altamente probabile che ci sia la volontà di puntare a pieno sulla vendita dei SoC Dimensity con 5G. Anche perché, come sottolinea TrendForce, l'avvento dei nuovi iPhone 12 farà sì che la diffusione del 5G veda un'impennata, a favore di aziende, operatori e consumatori. C'è da dire, però, che la vera leader delle vendite di smartphone 5G sarebbe Huawei, almeno secondo le previsioni di mercato.

