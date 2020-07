LG Velvet, per il brand sudcoreano, rappresenta probabilmente una piccola svolta di stile e prestazioni. La compagnia, in ogni caso, pare voler investire molto sulle potenzialità della nuova gamma si smartphone, portando la nuova interfaccia Velvet UI su i flagship degli ultimi due anni, come LG G7 ThinQ e V40.

LG: ecco quali sono i flagship che riceveranno la Velvet UI in Corea del Sud

L'idea di portare la nuova Velvet UI sui flagship degli anni passati parte ovviamente dal paese d'origine, la Corea Del Sud. Questo perché molti utenti avevano apprezzato molto la qualità dell'interfaccia proprietaria che il brand ha messo sul suo mid-range attuale. Di conseguenza, i top gamma che la riceveranno cambieranno radicalmente il loro concetto di software. Ma quali saranno questi smartphone che riceveranno la nuova UI?

Nella lista, sono presenti LG G7, G8, V35, V40, V50s e V50. Leggendo i nomi di due flagship del 2018 come LG G7 e V35, si potrebbe pensare ad una svolta in ambito di aggiornamenti, da sempre enorme pecca degli LG in passato. Al momento, come detto sopra, l'aggiornamento alla LG Velvet UI sarà limitato alla Corea, ma non è detto che non arrivi anche nei paesi occidentali. Che sia davvero un nuovo inizio per LG? Se consideriamo il brevetto foldable e i due nuovi medio gamma nei piani dell'azienda, potrebbe anche essere.

