LG Velvet: in arrivo anche una versione con Dimensity 800

Dopo l'arrivo di LG Velvet – dispositivo votato al 5G, mosso dallo Snapdragon 765 -il produttore asiatico ha lanciato anche una variante 4G, annunciata da poche ore ed equipaggiata con il SoC Snapdragon 845. A quanto pare non c'è pace per il dispositivo, il quale dovrebbe ricevere una terza incarnazione, almeno stando a quanto riportato da Google Play Console.

LG Velvet con Dimensity 800 è stato certificato da Google

Infatti la piattaforma di Google si è aggiornata con un nuovo dispositivo certificato per il supporto allo store proprietario del brand. Si tratta di LG Velvet, ma stavolta c'è qualcosa di diverso rispetto al solito. La pagina riporta anche alcune specifiche e un'occhiata al chipset rivela la presenza della soluzione MediaTek siglata MT6883, ovvero il recente Dimensity 800. Se volete saperne di più su questo chip, qui trovate tutti i dettagli dall'evento di lancio.

Il SoC è accompagnato da 6 GB di RAM mentre il resto delle caratteristiche riporta la presenza di Android 10 e di un display con risoluzione Full HD+. Comunque le specifiche non sono approfondite, quindi bisognerà vedere se ci saranno altre differenze a parte il processore.

Per ora mancano dettagli circa la data di uscita di questo dispositivo e LG non si è ancora pronunciata riguardo l'esistenza di un Velvet con Dimensity 800. Restiamo in attesa di ulteriori novità e non appena ne sapremo di più provvederemo ad aggiornare l'articolo.

