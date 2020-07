LG V60 ThinQ 5G al vaglio di DxOmark, ma delude le aspettative

Nei giorni scorsi avviamo visto per performance fotografiche di Redmi K30 Pro Zoom e tutti i dettagli sulla qualità audio di ROG Phone 3, ma la settimana di DxOMark non finisce qui. Il noto portale ha pubblicato il giudizio in merito alla fotocamera di LG V60 ThinQ 5G, flagship del brand asiatico mosso dallo Snapdragon 865 e che promette faville lato video grazie alla possibilità di registrare clip in 8K. Ma come si sarà comportato il gioiellino di LG?

LG V60 ThinQ 5G: ecco quanto ha totalizzato su DxOMark

Partiamo subito con la conclusione: LG V60 ThinQ 5G ha totalizzato 100 punti su DxOMark posizionandosi al 41° posto della classifica del portale. Secondo il team della celebre piattaforma, il dispositivo ha raggiunto i 103 punti lato fotocamera e i 93 dal punto di vista video; insomma, il flagship di LG si trova in una situazione non proprio entusiasmante, circondato da dispositivi vecchi (come il Galaxy S9) o mid-range (iPhone SE e Pixel 3a).

In termini di specifiche, LG V60 adotta una tripla fotocamera composta da un modulo principale da 64 MP con PDAF e OIS, un grandangolo da 13 MP ed un sensore TOF per la profondità di campo. Nel giudizio di DxOMark ha pesato anche l'assenza di un teleobiettivo, dettaglio che – ovviamente – posiziona il device in una situazione di svantaggio rispetto a modelli che ne sono provvisti.

Comunque è bene specificare, come sottolineare dallo stesso team di DxOMark, che il flagship di LG non presenta carenze veramente importanti dal punto di vista fotografico; piuttosto si nota come il device sia leggermente indietro rispetto ad altri modelli top, sempre secondo la valutazione del noto portale. Per dare un'occhiata ai sample fotografici e leggere il giudizio completo di DxOMark, in fonte trovate il link alla pagina dedicata al device.

