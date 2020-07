LG, nell'ultimo anno, ha improntato la sua politica per gli smartphone top di gamma verso l'integrazione di pannelli supplementari, piuttosto che un vero e proprio foldable come invece ha fatto ad esempio Huawei con Mate Xs e presto farà con Mate X2. Per il futuro prossimo però, pare che l'azienda sudcoreana voglia lanciare sul mercato uno smartphone molto particolare, che dai rumor pare sarà addirittura con display arrotolabile.

Uno smartphone con display arrotolabile per LG nel 2021

Il concept di pannelli arrotolabili, ovviamente OLED, non è un concetto inedito ed è stata soprattutto LG ad averlo introdotto nel mondo della tecnologia durante le varie fiere come il CES di Las Vegas. Ma l'idea che possa arrivare su uno smartphone ad oggi è sicuramente parecchio futuristica. L'azienda però, pare determinata a volerlo presentare entro il 2021, provando a sconvolgere il settore per i prossimi anni.

Non si sa al momento se l'idea di LG è rivolta verso uno smartphone che srotola il display a mo' di pergamena oppure riprenderà le dinamiche del pannello TV arrotolabile sempre dell'azienda sudcoreana, con un comparto in cui impiantare le componenti hardware. In ogni caso, da alcuni report viene fuori che ad essere arrotolabili saranno i bordi del telefono stesso, quindi nel form factor resterà comunque nei canoni di un dispositivo attuale, sebbene possa poi diventare un tablet con dimensioni regolabili, senza perderci in design.

L'idea però è che se le soluzioni foldable al momento non possono essere considerati di massa per via di un prezzo proibitivo, uno smartphone con display arrotolabile potrebbe essere ancora più difficile da commercializzare, sebbene sia un concetto molto intrigante.

💰 Risparmia con GizDeals per le migliori offerte dalla⭐️ Se hai fame di notizie, seguisu