Nelle scorse settimane la compagnia asiatica ha lanciato il nuovo Velvet in Italia, un dispositivo dal design elegante e raffinato, con una buona scheda tecnica (capeggiata dallo Snapdragon 765 ed una tripla fotocamera da 48 MP). Tuttavia il prezzo non è di certo dei più accessibili, ma se siete fan del brand non disperate perché LG sembrerebbe avere in serbo almeno due smartphone 5G “economici” prima della fine dell'anno.

Nuovi modelli mid-range 5G in arrivo per LG

Un portale sudcoreano ha scovato quelli che dovrebbero essere due nuovi modelli dell'azienda, siglati Q9 2020 e Q92, entrambi caratterizzati dalla dicitura 5G (come si evince anche dall'immagine in alto). I due modelli sembrano essere presenti in molteplici versioni mentre lato memorie, alcune sigle riportano 128 GB di storage. Tuttavia i dettagli sui nuovi smartphone 5G di LG terminano qui, anche se i media asiatici sono abbastanza convinti che possa trattarsi di device economici.

Inoltre sembra che alcuni device possano far pare delle serie KT e U+, anche se – ovviamente – l'ultima parola spetta sempre all'azienda asiatica. Per il momento non vi sono indiscrezioni in merito all'identità di questi dispositivi 5G targati LG e anche specifiche e fascia di prezzo restano avvolti nel mistero.

Per il momento non resta che restare in attesa di ulteriori novità, consapevoli del fatto che si tratterà di smartphone in arrivo nel corso del 2020. Nel frattempo sembra che la compagnia sia al lavoro anche un terminale molto particolare, ma in questo caso sarà necessario attendere almeno fino al 2021.

