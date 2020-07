Se c'è un'azienda che può essere definita una delle più grandi promesse mancate del settore della tecnologia, quella è sicuramente LeTV. Il brand che nei giorni scorsi ha visto decretare la sua fine con la cessione all'asta dei suoi innumerevoli marchi registrati, ha nella figura del suo ex-CEO Jia Yueting il simbolo della caduta. Lo stesso Jia però, ha voluto spiegare cosa c'è dietro a questa chiusura in una lunga lettera a cuore aperto.

Jia Yueting: la bancarotta personale compenserà il lavoro degli azionisti di LeTV

Nella sua lunga lettera rivolta ad utenti ed azionisti sia di FF (Faraday Future, la compagnia di automotive fondata negli USA, che ha però continuato ad avere successo) e sia di LeTV, Jia Yueting parla del percorso che ha portato alla bancarotta personale, definendola quasi un processo di redenzione, attraverso ampie scuse a tutti quelli che hanno creduto nei due progetti, specie in LeTV. Egli infatti, si è assunto la completa responsabilità dei problemi e della chiusura stessa del progetto, che definisce innovativo ed ecologico. Jia inoltre dichiara che non si tirerà indietro e permetterà a tutti gli interessati di ricevere dei paracadute a compensazione dei loro sforzi, senza mancare un centesimo all'appello.

Ma quale sarà il futuro dell'ormai ex innovatore tecnologico? Il fondatore di LeTV parla di un passo indietro professionale, entrando in una posizione di dipendente più che di proprietario della multinazionale FF Global Partners, che comprende 20 entità, dopo che la Corte della California ha decretato la riorganizzazione del marchio. Questo passo indietro però, potrebbe clamorosamente segnare il ritorno del produttore di Smart TV e smartphone, in quanto gli sforzi della sua figura principale saranno rivolti proprio a questa rinascita, o almeno sono queste le promesse che si è fatto ed ha fatto.

Non possiamo che augurare buona fortuna ad una persona che crede in quello che ha creato e che non si è tirato indietro quando si è trattato di assumersi tutte le responsabilità.

