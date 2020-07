Lenovo Yoga X: nuovo tablet ma anche monitor secondario

Il lancio di Lenovo Legion potrebbe risollevare le sorti del colosso taiwanese in ambito smartphone, laddove non è mai riuscita a convincere. Non si può dire lo stesso per il mondo PC, in cui Lenovo ha quote di mercato ben superiori, grazie ad un parco macchine più concreto. Ancora più complesso è il contesto dei tablet, con Apple che fa la voce grossa in un mercato dove soltanto Huawei e Samsung riescono a stare a galla. Anche Lenovo ha dimostrato di poter dire la propria, con prodotti spesso particolari. La linea Smart Tab e Yoga Tab presentano modelli con particolarità originali, senza considerare prodotti come lo Yoga Book e la sua tastiera-display.

Lenovo pensa ad un tablet che funga anche da secondo monitor

A questi si potrebbe presto aggiungere un nuovo terminale, sotto il nome di Lenovo Yoga X. Lo fa presente il leaker evleaks aka Evan Blass, con documenti che evidenziano che non sarà un tablet come tutti gli altri (o quasi). Nelle slides trapelate viene specificato come questo dispositivo sarà in grado di fungere da display secondario. Basterebbe collegarlo a notebook, smartphone e addirittura la Nintendo Switch per avere una seconda schermata fisica.

Ciò sarebbe possibile tramite collegamento via cavo micro HDMI, switchando alla modalità apposita e mettendo da parte la sua natura di tablet Android. Lenovo avrebbe lavorato all'integrazione di features aggiuntive, come la gestione di audio e luminosità direttamente dal tablet stesso.

