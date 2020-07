Lenovo Yoga Slim 7, IdeaPad 5, Legion 7i e non solo: tutte le novità in arrivo in Italia

Quest'oggi, 23 luglio, Lenovo ha annunciato la sua nuova lineup di PC e Smart Device per la casa, l'ufficio e il gaming in arrivo in Italia per la prossima stagione. Si tratta di un pacchetto particolarmente ricco, che comprende vari prodotti annunciati in anteprima durante il CES 2020. Andiamo a dare un'occhiata a tutte le novità del brand per il nostro paese.

Lenovo presenta la nuova lineup di PC e Smart Device per la casa, l'ufficio e il gaming

Lenovo Yoga Slim 7

Il nuovo Yoga Slim 7 è un notebook ultrasottile realizzato in materiali premium ed equipaggiato con un display da 14 o 15 pollici. Il terminale arriva con a bordo Windows 10 ed utilizza l'esclusiva funzione di raffreddamento intelligente Lenovo Q-Control che sfrutta l'AI per ottimizzare la durata della batteria fino al 20% in media. Tra le funzionalità disponibili con il nuovo portatile premium troviamo la tecnologia Glance by Mirametrix, una funzionalità potenziata di rilevamento dell'attenzione che consente di spostare i contenuti dal display a un monitor collegato semplicemente ruotando la testa; la funzione Smart Player può mettere automaticamente in pausa la riproduzione audio o video quando ci si allontana dalla postazione, mentre Smart Display è in grado di riconoscere quando l'utente distoglie lo sguardo dallo schermo mascherando automaticamente i contenuti dello stesso. La versione da 14 pollici è disponibile con processore AMD Ryzen serie 4000 con grafica Radeon o Intel.

Non mancano varianti con processori Intel Core i7 fino alla decima generazione e grafica Intel Iris Plus, oltre all'opzione per la più recente grafica NVIDIA GeForce MX. Il laptop nella versione con processori Intel Core i7 è disponibile anche con un elegante rivestimento in tessuto grigio ardesia e ha uno spessore di soli 15.4 mm e un peso di 1.55 kg. La scelta è fra i colori grigio ardesia, orchidea (viola) e Dark Moss.

Yoga Slim 7 include anche la funzionalità di login-in hand-free e la disconnessione automatica tramite videocamera IR e Windows Hello, oltre a una batteria intelligente regolabile che passa da una funzionalità a un'altra in base al comportamento d'uso, alla temperatura e al fatto che il dispositivo sia collegato o meno. Maggiore memoria disponibile (fino a 16 GB LPDDR4X), maggiore spazio di archiviazione (fino a 1 TB PCle SSD) e WiFi 6 opzionale.

Il nuovo notebook Yoga Slim 7 sarà disponibile in Italia da settembre 2020 a partire da 1.299€.

IdeaPad 5

Lenovo IdeaPad 5 offre elevate prestazioni, connettività e intrattenimento grazie ad uno schermo Full HD e agli altoparlanti Dolby Audio. Disponibile con processori Intel fino a Core i7 di decima generazione oppure AMD Ryzen 7 4700U. Il rivestimento di IdeaPad 5 è interamente in metallo con un design elegante e di grande tendenza, mentre per la sicurezza abbiamo un sensore biometrico delle impronte digitali ed un otturatore meccanico privacy shutter che consente di oscurare la webcam quando non è in uso.

Lenovo IdeaPad 5 è disponibile in Italia da luglio a partire da 539€.

IdeaPad Flex 5

Annunciato in anteprima al CES 2020, arriva in Italia IdeaPad Flex 5, un notebook convertibile disponibile con processore AMD Ryzen 7 serie 4000 con scheda grafica Radeon o processori Intel fino a Core i7 di decima generazione con grafica Intel Iris Plus, oltre all'opzione per la più recente grafica NVIDIA GeForce MX. IdeaPad Flex 5 offre una serie di funzionalità per la produttività tra cui digital pen, speaker frontali, privacy shutter e sensori biometrici delle impronte digitali. Ha bordi sottili su quattro lati che conferiscono un aspetto elegante e moderno e garantisce una superficie di visualizzazione più ampia per un utilizzo ottimale dello schermo Full HD.

IdeaPad Flex 5 AMD e Intel saranno disponibili in Italia da agosto a partire – rispettivamente – da 679€ e da 799€.

Lenovo Smart Tab M10 FHD Plus

Lenovo Smart Tab M10 FHD Plus di seconda generazione con Alexa Built-in è un tablet Android portatile e leggero, con un peso di 460 grammi, dotato di un processore MediaTek Helio P22 (octa-core fino a 2.3 GHz) ed un chip TDDI (Touch and Display Driver Integration) per una migliore e più efficiente visualizzazione e touch sensing. Presente la funzione di sblocco istantaneo con riconoscimento facciale tramite la fotocamera integrata. La funzione intelligente di chiamata Drop In consente di effettuare chiamate istantanee tra due persone, mentre sono disponibili senza costi aggiuntivi funzionalità di comunicazione Alexa più avanzate come la messaggistica e le chiamate vocali/video tra dispositivi supportati.

Abbiamo poi Smart Tab M10 FHD Plus in versione con Google Assistant. Il tablet offre uno schermo Full HD da 10.3 pollici con cornici sottili da 4.6 mm, due altoparlanti laterali Dolby Atmos ed una Smart Charging Station, che solleva il tablet mentre lo carica, trasformandolo in uno smart speaker con uno schermo. Presente all'appello il riconoscimento vocale mid-field con doppio microfono (inclusi processori di segnale digitali dedicati) e un chip di segnale dedicato. Quando non è in uso, lo schermo si converte automaticamente in una cornice digitale.

Smart Tab FHD M10 Plus (2a generazione) con l'Assistente Google è disponibile in Italia a partire da 219€ mentre la versione con Alexa Built-in sarà disponibile in Italia da agosto a partire da 249€.

IdeaPad Chromebook Duet e Chromebook Flex 5

I nuovi Chromebook di Lenovo arrivano anche in Italia. Il modello IdeaPad Chromebook Duet è basato su Chrome OS, una delle soluzioni più leggere e sottili al mondo con una durata della batteria fino a 10 ore. Il terminale offre un design minimalista ed uno stilo USI per una modalità naturale di scrittura a mano e di disegno a bassa latenza; il nuovo Chromebook 2-in-1 combina perfettamente portabilità e semplicità d'uso ed arriva con aggiornamenti automatici fino a giugno 2028 – secondo le policy AUE di Chrome OS -, compatibilità con Microsoft Office Suite, protezione antivirus integrata e Google Assistant.

Il Chromebook IdeaPad Flex 5 è un pratico PC convertibile da 13 pollici, con un peso di soli 1.35 kg. Il dispositivo è dotato di processori Intel Core i5 fino alla decima generazione, SSD PCIe fino a 128 GB e 8 GB di memoria RAM DDR4, due altoparlanti stereo intelligenti rivolti verso l'utente. Ovviamente si tratta di una soluzione con Chrome OS, con un display touchscreen IPS Full HD da 13 pollici con luminosità fino a 300 nits ed una nuova cornice sottile; presente il supporto per penna digitale. La punta sensibile alla pressione offre un'esperienza di scrittura naturale con le app di creatività e software Adobe Suite. Grazie alla porta Thunderbolt 3 e al WiFi 6 è possibile trasferire dati rapidamente.

Il Chromebook IdeaPad Duet sarà disponibile in Italia da agosto a partire da 349€ mentre il modello Flex 5 arriverà a settembre, da 449€.

Lenovo Legion 7i, 5i e Tower 5i: a tutto gaming!

Annunciato la scorsa primavera come top di gamma della nuova lineup di PC gaming, Lenovo Legion 7i arriva anche in Italia. Display Full HD da 15 pollici (1920 x 1080) con accuratezza del colore Adobe sRGB al 100% grazie a VESA DisplayHDR 400, batteria da 80 Wh con funzionalità Rapid Charge Pro, tastiera Legion TrueStrike (100% di anti-ghosting, tempi di risposta inferiori al millisecondo e microswitch “soft-landing”). Insomma, Lenovo Legion 7i si presenta come una soluzione di tutti rispetto per gli appassionati di gaming. Presente un sistema integrale di raffreddamento a camera di vapore, accompagnato da un doppio sistema di ventilatori a polimeri di cristalli liquidi e dal sistema di gestione termica Lenovo Legion Coldfront 2.0.

Lenovo Legion 5i è un laptop da gaming con Windows 10 che offre diverse opzioni di configurazione con grafica NVIDIA GeForce. Disponibile nei modelli da 15 e 17 pollici: il modello con display IPS Full HD da 15 pollici, CPU Intel e GPU GeForce RTX 2060 per velocità di clock elevate è tanto potente da gestire i più recenti titoli di gaming d'azione con un refresh rate opzionale di 240 Hz e VESA DisplayHDR 400 con Dolby Vision.

Il display da 15 pollici del Lenovo Legion 5i ha una luminosità fino a 500 nit. Entrambe le versioni sono dotate di memoria RAM DDR4 fino a 16 GB, memoria SSD PCIe da 1 TB e anti-ghosting al 100% con tastiera Legion TrueStrike e illuminazione RGB opzionale a 4 zone.

La versione da 17 pollici è disponibile con un refresh rate fino a 144 Hz e pesa 2.98 kg, mentre il laptop da 15 pollici pesa 2.5 kg, con gli ultimi processori mobili Intel Core H-Series di decima generazione.

Abbiamo poi Lenovo Legion 5, disponibile in due dimensioni e dotato di processori fino a AMD Ryzen 7 Mobile serie 4800 H abbinati a GPU NVIDIA GeForce RTX 2060. Con un refresh rate fino a 144 Hz, i display grandangolari Full HD da 15.6 pollici e 17.3 pollici (1920 x 1080) sono abilitati con Dolby Vision. Il sistema di diffusori Harman Kardon presenta una camera acustica e audio Dolby Atmos immersivo per arricchire l'esperienza di gioco. Il modello Legion 5, disponibile nella tonalità Phantom Black ed offre fino a 16 GB di memoria DDR4 da 3200 MHz, SSD PCIe da 1 TB e presenta un bilancio termico ottimale grazie al sistema Legion Coldfront 2.0.

Lenovo Legion Tower 5i è un PC tower da gaming ad alte prestazioni, costruito in modo ottimale per funzionare in overclocking e disponibile con GPU fino a NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER per framerate ultraveloci e risoluzione oltre 4K. Non manca poi una fantastica illuminazione a LED blu, illuminazione interna RGB opzionale e lo chassis in tonalità Phantom Black, con la possibilità di mettere in mostragli interni del PC con i pannelli laterali trasparenti.

Lenovo Legion 7 sarà disponibile in Italia da agosto a partire da 2.399€; anche Legion 5i, Legion 5 e Legion Tover 5i arriveranno ad agosto, a partire rispettivamente da 1.699€, 1.499€ e 1.199€.

IdeaPad Gaming 3i, IdeaCentre Gaming 5i e IdeaCentre Gaming 5

Il laptop IdeaPad Gaming 3i (disponibile da settembre, da 999€) da 15 pollici con refresh rate opzionale di 120 Hz offre un processore Intel Core i7 H-Series fino alla decima generazione e disponibile anche con processori AMD Ryzen. Non manca una gestione termica migliorata con un condotto di raffreddamento aggiuntivo dedicato alla GPU, oltre a doppie prese d'aria termiche. Il display è un pannello IPS Full HD (1920 x 1080) fino a 15 pollici con design a cornice sottile. Inoltre è possibile scegliere tra un refresh rate di 120 Hz opzionale e GPU fino a NVIDIA GeForce GTX 1650 Ti per un'esperienza completa. Disponibile in due colori – Chameleon Blue o Onyx Black – con un peso di soli 2.2 kg per la portabilità, IdeaPad Gaming 3i offre anche una tastiera retroilluminata blu con corsa dei tasti di 1.5 mm, trackpad di precisione, tastierino numerico di dimensioni standard, grandi tasti cursore e tasti multimediali dedicati.

IdeaCentre Gaming 5i (disponibile in Italia da agosto, da 999€) ha uno chassis da 13.6L, Premium Dolby Audio e sfoggia un'illuminazione blu fredda nella parte anteriore e offre notevoli prestazioni grazie ai processori Intel Core e alla GPU NVIDIA GeForce RTX 2060. Più elegante dei modelli precedenti e disponibile in una tonalità iridescente Chameleon Blue, la migliorata gestione termica consente di raffreddare il sistema e ridurre il rumore della ventola anche con titoli dalla grafica mozzafiato.

IdeaCentre Gaming 5 (disponibile in Italia da novembre, da 999€) è disponibile in tonalità iridescente Chameleon Blue e presenta processori desktop fino a AMD Ryzen 7 3700X abbinati a GPU NVIDIA GeForce RTX 2060. Permette un gameplay innovativo con prestazioni impressionanti che consentono di muoversi più velocemente e mirare meglio; la grafica GeForce RTX 2060 rivela la profondità e la fedeltà visiva del ray-tracing in tempo reale.

Tutti i dispositivi per la produttività in arrivo in Italia

Nel corso dell'evento dedicato alla nuova lineup per l'Italia, Lenovo ha presentato le soluzioni dedicate ai content creator. Yoga Creator 7 (disponibile in Italia da ottobre, da 1.799€) offre un pannello da 15.6 pollici Full HD sRGB al 100%, che offre l'intera gamma di colori Pantone. Basato sulle più recenti GPU e Studio Driver NVIDIA GPUs e dotato di un sistema di altoparlanti Dolby Atmos per un suono ricco e coinvolgente sia in cuffia sia attraverso gli altoparlanti disegnati e messi a punto da Dolby, Yoga Creator 7 è certificato per funzionare con le app di numerosi ISV incluse quelle di creatività indicate dalla dashboard Digital Content Creators per prestazioni ottimali.

Per una maggiore produttività, Lenovo Smart Assist su Yoga Creator 7 abilita il login a mani libere e l'auto-logoff attraverso la videocamera a infrarossi con Windows Hello oppure attraverso il sensore biometrico delle impronte digitali integrato.

Grazie a Modern Standby, all'utente basta sollevare il coperchio per vedere subito mail e notifiche senza attendere il riavvio del sistema. Inoltre grazie ad Amazon Alexa è possibile compitare ogni parola utilizzando il dizionario preferito, anche dall'altro lato della stanza. Presto disponibili su Yoga Creator 7, altre funzionalità di Alexa consentiranno di diffondere un annuncio per tutta casa sui dispositivi abilitati Alexa in funzione e il nuovo accessorio Smart Light che si illumina quando Alexa è in ascolto. Inoltre la nuova funzionalità Smart Home consente agli utenti Alexa di pronunciare un solo comando per attivare l'intero gruppo di dispositivi IoT collegati. Ultra-portatile con un peso di soli 1.9 kg e 16.4 mm di spessore, Yoga Creator 7 ha Wi-Fi 6 opzionale e fino a 13 ore di durata della batteria con Rapid Charge, che fornisce fino all'80% ricarica in un'ora.

Lenovo ha annunciato poi IdeaPad Creator 5 (disponibile in Italia da ottobre, da 1.499€) , laptop con processori Intel Core i7 fino alla decima generazione e un display Full HD da 15.6 pollici con in-plane switching con 100% AdobeRGB. Basato sulle più recenti GPU e Driver Studio NVIDIA, IdeaPad Creator 5 è ideale per lo streaming di contenuti personali grazie alla webcam HD integrata con otturatore per la privacy integrato e per visionare contenuti video Adobe Photoshop collegati al dashboard Vantage di Digital Content Creators con una resa Dolby Audio cristallina.

Progettato per gli artisti che hanno bisogno di uno spazio di lavoro personale per creare contenuti, IdeaPad Creator 5 può passare a una modalità ad alte prestazioni con Lenovo Q-Control oppure utilizzare la sua funzione di raffreddamento intelligente per un bilancio termico ottimale che ottimizza la durata della batteria fino al 20% grazie all'intelligenza artificiale. Con un peso di 2.2 kg, il dispositivo ha numerose funzionalità Alexa, DDR4 fino a 16 GB di memoria e 1 TB SSD PCIe di storage. Disponibile nella colorazione Dark Moss, è il laptop ideale per la creazione grafica e la realizzazione di video in mobilità con una durata della batteria fino a 8 ore con Rapid Charge.

Le soluzioni per la produttività continuano con Lenovo ThinkPad X1 Carbon e ThinkPad X1 Yoga, insieme a ThinkBook Plus (disponibile in Italia da agosto, da 1.119€ + iva), dotato di un innovativo displya e-ink integrato nella cover. Inoltre è ora disponibile in Italia ThinkCentre M75n nel formato da 350 ml, il più piccolo desktop presente nel portfolio ThinkCentre progettato per soddisfare le nuove esigenze professionali e la trasformazione degli spazi di lavoro. ThinkSmart View è il primo smart device con Microsoft Teams per la collaborazione nell'ambiente di lavoro: consente di gestire le notifiche del calendario, partecipare a chiamate vocali o videochiamate e altro ancora con la sicurezza e l'intelligenza garantite da un prodotto Think.

Ecco i nuovi monitor

La compagnia asiatica ha annunciato i nuovi monitor Q27h, ThinkVision T34w, ThinkVision P27h-20 e ThinkVision T32p-20.

Lenovo Q27h da 27 pollici (a partire da 349€), con bordi sottilissimi su quattro lati, ha tutto quello che serve per il lavoro, il gioco o lunghe maratone in compagnia delle serie preferite. La risoluzione WQHD (2560 x 1440) e il 99% della gamma di colori sRGB producono immagini straordinarie. La tecnologia AMD Freesync, la frequenza di aggiornamento a 75 Hz e la velocità di risposta a 4 ms assicurano un'esperienza di gioco fluida e senza scatti. La connettività USB-C in un'unica soluzione evita ingombri per il notebook per la scuola o il lavoro.

Con un'ampiezza ancora maggiore, un'incredibile risoluzione, un rapporto di 21:9 e un raggio di curvatura di 1500R, il monitor ThinkVision T34w (a partire da 499€) può mostrare una porzione maggiore del lavoro con una visualizzazione più adatta all'occhio umano. La base di supporto ergonomica migliorata e il design salvaspazio sono ciò che serve per lavorare in tutta comodità e aumentare la tua produttività.

Progettato per i professionisti esperti di tecnologia che lavorano in multitasking, ThinkVision P27h-20 (a partire da 359€) è dotato di un display QHD da 27 pollici quasi senza bordi su quattro lati che si concentra sui dettagli e consente la visualizzazione multischermo. Questo dispositivo salvaspazio, grazie al design ergonomico e alla gestione flessibile dei cavi, consente di avere uno spazio di lavoro privo di ingombri. La soluzione a cavo singolo USB-C consente il collegamento a una vasta gamma di tipi di dispositivi e la funzione Smart Power offre prestazioni senza ostacoli e maggiore efficienza, grazie a elementi importanti come altoparlanti integrati e porta Ethernet.

Le cornici ultrasottili di ThinkVision T32p-20 da 31.5 pollici (da 559€), insieme alla gamma di colori sRGB, offrono una visione più ampia per il lavoro o la progettazione ad alta intensità di dati. La certificazione TÜV Rheinland Eye Comfort garantisce l’utente con il minimo affaticamento possibile della vista, pur assicurando la massima produttività. Il supporto ergonomico consente di inclinare e sollevare il monitor in base alle proprie esigenze, mentre un supporto per il telefono e la gestione dei cavi riducono al minimo l'ingombro sulla scrivania. La soluzione monocavo USB tipo C unita alla funzione Smart Power consente un trasferimento più rapido dei dati, rileva in modo intelligente il consumo energetico e gestisce in modo dinamico la fornitura di energia a ciascun dispositivo connesso.

