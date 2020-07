Lenovo Yoga 5G, con Snapdragon 8cx 5G, esposto al ChinaJoy 2020

Non è la prima volta che notiamo la presenza di Lenovo Yoga 5G. Anche durante il CES 2020, infatti, il dispositivo è stato mostrato al pubblico, in via del tutto inedita. Ora, all'interno del ChinaJoy 2020 che si sta tenendo in questi giorni, torna in auge proprio questo modello, basato sulla piattaforma Snapdragon 8cx 5G. Vediamo meglio, dunque, quali sono le sue caratteristiche tecniche.

Yoga 5G possiede un modem Snapdragon X55

Si tratta del primo notebook dotato di questa tecnologia di rete, che sicuramente sarà tanto utile in futuro. Lenovo ha voluto, dunque, dare una spallata al mercato, proponendo tale soluzione dotata di uno Snapdragon 8cx 5G con modem X55, proprio per la rete 5G. Questo chipset, dunque, è realizzato a 7nm e, grazie al proprio sistema integrato, può raggiungere una velocità di download pari a 7 Gbps. Questa è la caratteristica più importante, sena nulla togliere alle dimensioni compatte del prodotto, che comunque pesa solo 1,3 Kg.

LEGGI ANCHE:

Lenovo Yoga Slim 7, IdeaPad 5, Legion 7i e non solo: tutte le novità in arrivo in Italia

Ovviamente la serie Yoga mantiene la propria filosofia, proponendo un classico display IPS da 14″ con risoluzione FHD. Qui lo schermo può essere ruotato di 360° dando la possibilità all'utente di sfruttare il PC come un vero e proprio tablet. Questo, infatti, è dotato anche di un pannello touchscreen. Stando alle ultime indiscrezioni a riguardo, tale prodotto sarà disponibile nel corso del prossimo autunno, ad un prezzo che dovrebbe avvicinarsi ai $ 1.399, dunque circa 1.181 euro al cambio attuale.

