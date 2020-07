Lenovo Legion è stato mostrato (in parte) in un unboxing

Da qualche settimana si è cominciato a parlare in maniera sempre più insistente di un nuovo smartphone da gaming. Si tratta, dunque di Lenovo Legion, di cui attualmente sappiamo ancora ben poco. Non dovrebbe mancare molto, però, al suo debutto sul mercato, dato che l'azienda stessa ha dichiarato che luglio sarà il mese in cui avverrà la sua presentazione. Nel frattempo, però, pare che tale device sia stato mostrato solo in piccola parte in una specie di video unboxing, che già ci offre qualche nuovo spunto su cui discutere.

Legion mostra un nuovo sistema dual-aptic

Lenovo Legion sarà uno smartphone da gaming, dunque ci aspettiamo un certo tipo di caratteristiche. Al momento non sappiamo molto di questo dispositivo, ma nell'ultimo video comparso in rete il brand ne ha mostrato la parte posteriore. Sul retro, dunque, dovrebbe trova spazio una quad-camera, accompagnata anche dal singolo flash LED. Oltre questo, poi, non è da trascurare l'esperienza offerta dall'unboxing stesso, con la scatola che presenta un'apertura davvero molto particolare.

Al di là di ciò, però, quello che incuriosisce ancora di più è il sistema aptico che il brand sembra aver messo a punto per questo device. A bordo di tale dispositivo, infatti, dovrebbero trovare spazio due motori lineari per la vibrazione che, in fase di gioco, potrebbero garantire un feedback ancora migliore. Attendiamo, però, di conoscere qualche dettaglio in più su questo telefono, magari con l'arrivo di qualche altro teaser ufficiale in attesa della presentazione ufficiale.

