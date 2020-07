Il primo smartphone da gaming della casa cinese arriverà sotto l'egida Legion, celebre marchio legato al mondo dell'hardware per videogiocatori. Il nuovo top di gamma per gli appassionati di mobile gaming è in dirittura d'arrivo ed è giunto il momento di provare a fare chiarezza, con un recap completo di tutto quello che sappiamo su Lenovo Legion tra specifiche, design, caratteristiche, prezzo e uscita.

Lenovo Legion: tutto sul nuovo smartphone da gaming

Design e caratteristiche

Lo smartphone da gaming Lenovo Legion si presenta come un dispositivo atipico fin dalle prime battute. Il design della parte frontale è abbastanza classico, con un ampio display tutto schermo, privo di notch o fori. Verrebbe da pensate ad una camera retrattile e infatti è questa la soluzione implementata dal brand. Tuttavia, a differenza dei competitor, il device presenta un modulo pop-up laterale (lungo il bordo destro), il quale includerebbe un sensore da 20 MP.

Il resto del look, come si evince anche dai render trapelati in rete, mostrano un aspetto decisamente particolare. Il retro – grezzo e sgargiante, come ci si aspetterebbe da un dispositivo da gaming – è realizzato con texture aggressive mentre al centro della scocca trova spazio il logo Legion, probabilmente sotto forma di LED. Sempre qui troviamo il flash LED e la Dual Camera, proprio intorno all'area centrale della back cover. Tutto è finalizzato ad un'esperienza “orizzontale”, anche lato software, con un'interfaccia ottimizzata ad hoc.

Per quanto riguarda il display, dovrebbe trattarsi di un pannello con refresh rate a 144 Hz (e campionamento del tocco a 270 Hz), con risoluzione Full HD+. Probabilmente avremo a che fare con una soluzione OLED, ma al momento mancano conferme o indiscrezioni.

Hardware, batteria e ricarica ultra rapida

Con il lancio del nuovo Snapdrgon 865 Plus da parte di Qualcomm, la stessa compagnia cinese ha confermato la presenza del SoC a bordo del suo smartphone da gaming. Ad accompagnare il potente chipset avremo memorie RAM LPDDR5 fino a 16 GB (secondo i benchmark di Antutu e Geekbench che vedete in alto) e storage UFS 3.0, per la massima celerità.

La batteria dovrebbe essere un'unità da 5.000 mAh, ma la vera chicca sarà la ricarica rapida da 90W, anticipata dalla stessa azienda tramite vari teaser poster. Altra caratteristica da primo della classe sarà il sistema di raffreddamento, anche se – a parte questo teaser – non è stato anticipato nulla di preciso.

Fotocamera

Non ci sono molti dettagli in merito al comparto fotografico, tranne il posizionamento atipico al centro della scocca e la possibilità di avere un doppio modulo da 64 + 12 MP. Il sensore secondario dovrebbe essere un obiettivo grandangolare. Come anticipato nella sezione dedicata al design, pare che Lenovo Legion avrà dalla sua una selfie camera posizionata lungo il lato destro, un sensore da 20 MP inserito in un modulo retrattile.

Lenovo Legion – Novità su prezzo e disponibilità

Al momento non sono ancora presenti indiscrezioni circa il possibile prezzo di vendita di Lenovo Legion. Non appena ci saranno novità al riguardo provvederemo ad aggiornare questo articolo. Per quanto riguarda invece la data di uscita, l'azienda ha confermato che lo smartphone da gaming vedrà la luce il prossimo 22 luglio, nel corso di un evento dedicato che avrà luogo in Cina.

