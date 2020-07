Lenovo Legion sarà il primo al mondo con Snapdragon 865+

Lo smartphone da gaming Lenovo Legion è comparso su Antutu e Geekbench nei giorni scorsi e in entrambi i casi è chiaro che avremo una soluzione top dotata dell'ultimo SoC di Qualcomm (già confermato anche dalla casa cinese). Eppure ecco spuntare un nuovo leak su Weibo, il quale approfondisce alcuni dettagli sulle specifiche e cambia le carte in tavola rivelando la presenza dello Snapdragon 865+.

Aggiornamento 18/07: arriva la conferma da parte di Lenovo. Ne parliamo a fine articolo.

Lenovo Legion in arrivo con Snapdragon 865+: ma il nuovo chipset allora esiste davvero?

Il motivo di tanto rumore è presto detto: la notizia in questione arriva direttamente da Digital Chat Station, leaker cinese solitamente affidabile (e per nulla avvezzo alle anticipazioni tutto fumo). Ovviamente, come al solito in questi casi si tratta di un'indiscrezione da prendere con le pinze e saranno Lenovo e Qualcomm a confermare o smentire questa novità. Secondo il leaker lo smartphone da gaming Lenovo Legion sarà mosso dallo Snapdragon 865+, soluzione anticipata da vari rumors eppure esclusa totalmente da parte della dirigenza di Meizu.

Anche altri report riferivano che Qualcomm non fosse per nulla intenzionata a lanciare un modello Plus (a differenza di quanto avvenuto lo scorso anno con lo Snap 855+). Per quanto riguarda il resto delle caratteristiche, il leaker si sofferma sul display con refresh rate superiore ai 90 Hz, sulla potentissima ricarica da 90W (ma che ultimamente ha generato non pochi dubbi), sulla configurazione dual speaker.

Inoltre Lenovo Legion avrà dalla sua una doppia porta Type-C (laterale ed inferiore) ed un maggior numero di sensori dedicati al monitoraggio della temperatura. Per concludere – sì, abbiamo lasciato il meglio alla fine – il leaker riporta come periodo di uscita il mese di luglio 2020. Sarà davvero così? Non resta che attendere ulteriori anticipazioni o nuovi poster da parte di Lenovo!

Aggiornamento 18/07

Se prima era soltanto un'indiscrezione, adesso è verità. La notizia arriva direttamente dal produttore: Lenovo Legion sarà effettivamente il primo al mondo ad implementare il SoC Snapdragon 865+ di Qualcomm. Sarà soltanto questione di tempo, però, prima che il chipset venga implementato anche da altri produttori. A partire da ROG Phone 3 e – forse – Xiaomi Mi 10 Ultra.

