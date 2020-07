Lenovo Legion: nuove immagini, forse anche un modello Pro

Con l'avvicinarsi della presentazione ufficiale, Lenovo Legion si sta rivelando in tutta la sua interezza. Non soltanto per ciò che concerne le specifiche tecniche, di cui sappiamo praticamente tutto, ma anche nell'aspetto. Come spesso accade, in Cina lo smartphone è già pre-ordinabile sulla piattaforma di JingDong per tutti gli interessati. Anche perché Legion si prospetta essere uno degli smartphone da gaming più allettanti del 2020, ROG Phone 3 permettendo.

Lenovo Legion mostrato nelle immagini, ci sarà anche un modello Pro?

Inizialmente la pagina prodotto di JingDong non prevedeva alcuna immagine esplicita, ma adesso il velo è stato sollevato e possiamo vedere Lenovo Legion in tutta la sua particolarità.

Avevamo già avuto modo di vederlo, ma in questi render ufficiali abbiamo l'occasione per osservarlo più nel dettaglio. Il retro di Lenovo Legion è a dir poco particolare, a partire dalla doppia texture adoperata. Le sezioni agli estremi appaiono essere in metallo con finitura simil-fibra di carbonio (ottima per il grip delle mani), mentre quella centrale appare liscia e ricca di cromatismi. Al centro spicca bello in vista quello che dovrebbe essere il LED RGB, tipico dei prodotti indirizzati al mondo del gaming.

Si notano anche le 4 griglie di aerazione, così come il comparto fotografico composto da una “sola” dual camera. Essendo pensato per essere utilizzato perlopiù in orizzontale, il tutto si sviluppa in questo senso, come nel caso delle scritte presenti: “Stylish outside, savage inside“.

Sul davanti il look full screen è abbellito dalle due cornici sopra e sotto, di colore rosso sfumato e comprensive dei due speaker stereo. Utilizzando una peculiare pop-up camera laterale, Lenovo Legion è in grado di offrire un'esperienza a tutto schermo di gran livello. Si scorgono anche i tasti capacitivi presenti sul frame laterale, ideali per l'utilizzo in fase gaming.

Chiudiamo con una suggestione: JD lo chiama esattamente Lenovo Legion Gaming Phone Pro. Che ci sia anche un modello Pro, quindi, con specifiche maggiorate?

