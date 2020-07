Lenovo Air 5 è il nuovo mini proiettore con lettore d’impronte integrato

Il produttore cinese è conosciuto in tutto il mondo per i suoi notebook e per gli smartphone (come l'ultimissimo Legion Phone Duel), ma l'azienda è dedita anche a tante altre tipologie di prodotti. Infatti, in queste ore, Lenovo ha lanciato in patria il mini proiettore Air 5, una soluzione votata alla portabilità e dal design decisamente sciccoso. Andiamo a scoprire tutti i dettagli su specifiche, prezzo e disponibilità di questo nuovo prodotto del brand cinese.

Lenovo Air 5: tutto quello che c'è da sapere sul nuovo mini proiettore

Design e caratteristiche

Il nuovo mini proiettore Lenovo Air 5 – come anticipato anche in apertura – si presenta come una soluzione piccola e compatta: misura infatti 133 x 133 x 37 mm (per un peso di 688 grammi), può essere inserita in una borsa senza troppi ingombri e arriva con un'elegante scocca in ABS e alluminio. Il design del proiettore del brand cinese è decisamente appariscente, anche se comunque restituisce un senso di premium.

Hardware e connettività

Una delle caratteristiche salienti di Lenovo Air 5 è posizionata sulla parte superiore del dispositivo, dove trova spazio un pratico lettore d'impronte digitali. Il dispositivo è in grado di proiettare immagini fino a 120″ pollici e di restituire una risoluzione Full HD (1920 x 1080 pixel), con una luminosità massima di 750 lumen; presenti all'appello la messa a fuoco automatica e la funzione di correzione delle distorsioni trapezoidali. Il mini proiettore può essere collegato senza alcun problema a smartphone, PC e altri dispositivi.

Lato connettività è presente il supporto al Bluetooth 5.0 e al Wi-Fi Dual Band; in alto trovate una panoramica delle porte disponibili, tra cui un ingresso USB Type-C.

Lenovo Air 5 – Prezzo e disponibilità

Il prezzo di Lenovo Air 5 è di 2999 yuan, circa 363€ al cambio attuale, ed è già disponibile all'acquisto in patria tramite lo store JD. Sicuramente si tratta di un prodotto non proprio economico. Che ne pensate? Meglio questo o preferireste puntare sullo Xiaomi Mi Laser Projector Youth?

