KUGOO Kirin ES2: il monopattino elettrico economico e potente è in offerta con spedizione da Europa

Quella dei monopattini elettrici è diventata, ormai, una vera e propria mania. Proprio per questo l'offerta odierna di Geekbuying potrebbe far gola a molti di voi. Lo store, che spedisce prevalentemente dai propri magazzini europei, offre oggi in sconto lo scooter elettrico KUGOO Kirin ES2.

KUGOO Kirin ES2, lo scooter elettrico è in sconto di 117€

Il monopattino elettrico di casa KUGOO, che vanta un motore da 350W ed un'autonomia di 25 km, è oggi disponibile in offerta con coupon al prezzo di 307€.

Costo che, al netto delle potenzialità, risulta essere davvero contenuto e che rende questo KUGOO Kirin ES2 un prodotto ancor più appetibile. Inoltre, lo scooter elettrico dotato di 3 velocità e pneumatici da 8.5″ – come anticipato – sarà spedito direttamente dal magazzino europeo, in pronta consegna.

Ciò significa che all'acquisto (applicando il coupon e seguendo le indicazioni) il prodotto sarà processato immediatamente, con spedizione rapida e senza alcun rischio di incorrere in dazi doganali. Più precisamente, lo store offre la spedizione EU GLS Express gratuita che vi permetterà di ricevere il prodotto in poco più di 7 giorni lavorativi.

Per acquistarlo al prezzo indicato non dovrete far altro che cliccare sul box in basso e procedere al check out. In fase di pagamento dovrete inserire il coupon “GKB226S“.

Articolo Sponsorizzato.