I sistemi operativi mobile, per quanto negli ultimi anni abbiano aumentato esponenzialmente la loro sicurezza contro i malware, non sono ancora purtroppo esenti da questi ultimi. Le debolezze sono evidenti soprattutto quando qualcuno di questi, proprio come nel caso di Joker, torna anche ad anni di distanza ed è in grado di fare danni in merito ai dati sensibili degli utenti Android.

Joker: il malware torna a colpire i dispositivi Android dopo tre anni

Il malware noto come Joker aveva già creato problemi sui dispositivi Android tre anni fa, rubando SMS, fatture ed introducendo pericolosi spyware. Secondo gli analisti di Check Point Research, sono numerose le applicazioni che passavano inosservate su Google Play Store perché ritenute “apparentemente legittime”, ma anche in realtà nascondevano proprio il dannoso malware che porta il nome del villain di Batman.

Ecco quanto riportato: “Abbiamo scoperto che la versione ‘aggiornata' di Joker è stato in grado di installare file dannosi sui dispositivi, che iscrivono l'utente a servizi premium senza che esso possa esserne a conoscenza“. Ma quali sono le applicazioni in cui è stato riscontrato il malware? Di seguito, vi elenchiamo la lista delle suddette, che dovete assolutamente evitare.

com.imagecompress.android

com.contact.withme.texts

com.hmvoice.friendsms

com.relax.relaxation.androidsms

com.cheery.message.sendsms

com.peason.lovinglovemessage

com.file.recovefiles

com.LPlocker.lockapps

com.remindme.alram

com.training.memorygame

La cosa scomoda di Joker è che si è insinuato in app che fornivano un servizio di recupero file, di un compressore di immagini e applicativi comuni come un contenitore di sfondi. Gli sviluppatori del team Check Point sono comunque a lavoro per capire come arginare questa situazione, avvertendoci di fare sempre molta attenzione ai dati immessi ed alle applicazioni che si scaricano, perché dietro ad un'innocua app, si può nascondere un problema non di poco conto, così come è successo ad Antutu.

