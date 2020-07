Jelly 2 è lo smartphone 4G con Android 10 più piccolo al mondo

La compagnia cinese Unihertz ha annunciato il nuovo Jelly 2, un mini smartphone 4G equipaggiato con Android 10 e caratterizzato da dimensioni ultra ridotte. Insomma, se siete alla ricerca di un dispositivo compatto, se i “padelloni” non fanno al caso vostro, se puntate a qualcosa di alternativo… questa potrebbe essere la soluzione per voi!

Jelly 2 spacca di brutto su Kickstarter: Android 10, 4G e dimensioni mini

Il mini smartphone 4G Jelly 2 è stato lanciato di recente su Kickstarter: la campagna di crowdfunding terminerà da circa un mese, eppure il dispositivo ha già attirato una valanga di sostenitori. In pochissimo tempo l'obiettivo di circa 43 mila euro è stato ampiamente superando, arrivando a quota oltre 451 mila. Traduzione: nonostante il mercato vada verso dispositivi sempre più grandi, con display enormi, c'è una fetta di utenti nostalgici che per un motivo o per un altro non vedono l'ora di tornare ai fasti dei mini smartphone.

Per quanto riguarda le specifiche, Jelly 2 arriva con un display da 3″ con risoluzione 480 x 384 pixel; il cuore del dispositivo è il SoC MediaTek Helio P60, accompagnato da 6 GB di RAM e 128 GB di storage. Il mini smartphone presenta il supporto al GPS/Glonass/Beidou, offre un lettore d'impronte digitali sul retro ed una fotocamera da 16 MP. Frontalmente, lungo un'ampia cornice trovano spazio la selfie camera da 8 MP e la capsula auricolare.

Come anticipato, il sistema operativo è Android 10 mentre lato autonomia avremo a disposizione una batteria da 2.000 mAh. Jelly 2 è disponibile in crowdfunding su Kickstarter (tramite questa pagina) al prezzo di 138€, con consegna stimata per dicembre 2020.

