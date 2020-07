A maggio il produttore cinese ha lanciato il nuovo iQOO Z1, il primo smartphone equipaggiato con il MediaTek Dimensity 1000+, ultima soluzione votata al 5G del chipmaker asiatico. A quanto pare questo modello potrebbe avere compagnia a breve, secondo un leak proveniente da Digital Chat Station, utente cinese solitamente affidabile. La compagnia di Vivo dovrebbe lanciare infatti anche iQOO Z1x, stavolta con a bordo un SoC targato Qualcomm.

Aggiornamento 2/07: finalmente abbiamo una data di presentazione ed un nuovo teaser. Trovate tutti i dettagli a fine articolo.

Aggiornamento 1/07:il sito del TENAA si è arricchito con immagini e specifiche complete.

Aggiornamento 29/06: il nuovo medio di gamma è spuntato anche sul portale del TENAA.

Aggiornamento 26/06: il lancio del nuovo smartphone dovrebbe avvenire la prossima settimana.

Aggiornamento 24/06: nuovi elementi si aggiungono alla scheda tecnica di Z1x.

iQOO Z1x in arrivo con Snapdragon 765G

Secondo il leaker cinese l'azienda sarebbe in procinto di annunciare un nuovo dispositivo, una soluzione differente rispetto ai flagship a cui ci ha abituato il brand. iQOO Z1x – quindi farà parte della serie Z – sarà il primo medio di gamma della compagnia e sarà mosso dallo Snapdragon 765G. Insomma, a quanto pare la famiglia di dispositivi di Vivo si aprirà anche ad altre fasce di prezzo, anche se al momento non sono disponibili dettagli in merito alla cifra a cui sarà venduto il nuovo arrivato.

Ovviamente per ora è difficile fare pronostici ma il primo rivale che viene in mente è Redmi 10X, lo smartphone 5G più economico sulla piazza (1599 yuan, circa 200€ al cambio attuale). D'altro canto il Redmi K30i è il modello 5G con Snap 765G più economico, al prezzo di 1899 yuan, circa 235€.

Insomma, questi sono i due principali competitor del nuovo iQOO Z1x e siamo curiosi di saperne di più: sarà in grado di offrire un prezzo più vantaggioso rispetto ai modelli già citati? Al momento da parte di iQOO tutto tace e il post di Digital Chat Station è stato cancellato dal suo profilo di Weibo. Di conseguenza tutto è da prendersi come semplici indiscrezioni, almeno fino ad una conferma da parte del brand.

Batteria svelata | Aggiornamento 23/06

Ci auguravamo che iQOO Z1x avesse una batteria degna, dato lo schermo a 120 Hz.

E così sarà, almeno secondo l'ultimo leak, in cui ci viene rivelata un amperaggio da 5.000 mAh con ricarica a 33W. Non da record ma comunque più che discreto per uno smartphone che si prospetta promettente.

Ecco come sarà lo schermo | Aggiornamento 24/06

A quanto pare il refresh rate elevato sarà una delle costanti dei produttori, iQOO compreso. Dopo iQOO Neo 3 e Z1, anche iQOO Z1x ne sarà dotato, con un pannello settato a 120 Hz. A rivelarlo è un leaker su Weibo, con tanto di sondaggio per sapere il parere dell'utenza su refresh rate e 5G. Sì, perché questi due elementi mettono a dura prova la batteria, pertanto ci aspettiamo un amperaggio della batteria adeguato.

L'ultimo leak ci svela anche che lo schermo dello smartphone sarà un LCD da 6.57″ Full HD+. Inoltre, scopriamo che la fotocamera posteriore (probabilmente una tripla cam) avrà un sensore principale da 48 MP. Si vocifera che questo pacchetto potrebbe essere offerto alla community cinese a partire da 2.198 yuan, circa 274€.

iQOO Z1x potrebbe debuttare già la prossima settimana | Aggiornamento 26/06

Vivo sarebbe pronta a lanciare il suo primo mid-range della gamma iQOO, dispositivo ormai protagonista di una serie di indiscrezioni che ci hanno offerto una panoramica di specifiche e prezzo. Ovviamente si tratta di informazioni in cerca di conferma, ma è chiaro che sta per arrivare un piccola rivoluzione per la serie. E ora un nuovo leak annuncia che iQOO Z1x debutterà il 2 luglio, giovedì prossimo.

Anche in questo caso manca la conferma dell'azienda e dovremo necessariamente pazientare per avere maggiori dettagli. Inoltre il leaker in questione rivela che la versione base del dispositivo – da 6/128 GB – sarà venduta a 1.398 yuan, circa 176€. Un prezzo molto più basso rispetto a quanto trapelato finora e davvero interessante.

Ricordiamo infatti che iQOO Z1x dovrebbe avere a bordo lo Snapdragon 765G e montare un pannello IPS da 6.57″ a 120 Hz. Il tutto sarà alimentato da una batteria da 5.00 mAh con ricarica da 33W mentre il comparto fotografico sarà affidato ad un triplo modulo con un sensore principale da 48 MP.

iQOO Z1x spunta sul portale del TENAA con le prime specifiche | Aggiornamento 29/06

Il primo medio di gamma a marchio iQOO si fa sempre più vicino: il lancio sarebbe fissato per il 2 luglio, ma ancora non è arrivata una conferma da Vivo. Intanto il dispositivo è spuntato sul portale del TENAA con i primi dettagli sulle specifiche. iQOO Z1x ha debuttato con la sigla V2012A: si tratta di un dispositivo equipaggiato con un display da 6.57″ ed una batteria da 4.880 mAh. Il corpo della smartphone misura 164.20 x 76.5 x 9.06 mm ed è presente lo slot Dual SIM.

Al momento non sono presenti altre informazioni ma è altamente probabile che nel corso dei prossimi giorni arrivino le specifiche complete e le immagini. Comunque il debutto sul sito del TENAA sembra avvalorare l'ipotesi del lancio a breve: sarà davvero il 2 luglio oppure ci sarà da attendere (magari la prossima settimana)?

Specifiche complete e immagini del TENAA | Aggiornamento 1/07

1 di 4

Come da copione il sito del TENAA si è aggiornato con la scheda tecnica completa del nuovo modello, con tanto di immagini. In basso trovate le specifiche di iQOO Z1x, come riportate all'interno del portale dell'ente certificativo cinese.

dimensioni di 164.20 x 76.50 x 9.6 mm per un peso di 199.5 grammi;

display LCD da 6.57″ con risoluzione Full HD+ (2408 x 1080 pixel) e un foro per la selfie camera;

lettore d'impronte digitali laterale;

processore octa-core fino a 2.4 GHz (presumibilmente Snapdragon 765G);

6/8 GB di RAM;

64/128/256 GB di storage non espandibile;

tripla fotocamera da 48 + 2 + 2 MP;

selfie camera da 16 MP;

batteria da 4.880 mAh con ricarica rapida da 33W;

supporto dual SIM 5G, Wi-Fi, Bluetooth, GPS;

sistema operativo Android 10 con interfaccia proprietaria.

Per quanto riguarda il design, le immagini in alto mostrano tutti i dettagli del dispositivo, presente nella colorazione blu. Sono visibili il display con un foro nell'angolo in alto a destra, la tripla fotocamera inserita in un modulo rettangolare e il lettore d'impronte laterale, integrato nel pulsante di accensione.

iQOO Z1x: ufficiale la data di presentazione | Aggiornamento 2/07

1 di 2

Si vociferava di un lancio a inizio luglio e alla fine siamo stati accontentati. Quest'oggi la compagnia cinese ha svelata la data di uscita di iQOO Z1x, mostrando anche il design della parte frontale (con un foro in alto a destra). La presentazione si terrà il prossimo 9 luglio, ovviamente in live streaming. Inoltre i teaser poster confermano la presenza del supporto al 5G e di un pannello con refresh rate a 120 Hz.

Proprio a proposito di quest'ultimo punto, il brand ha rilasciato qualche minuto dopo un nuovo teaser. Qui si punta l'accento sulla batteria da 5.000 mAh e sulla frequenza di aggiornamento del display, pari a 120Hz. L'azienda ha voluto sottolineare come molti smartphone concorrenti hanno solo una delle due feature, quindi o un display con refresh rate elevato oppure un dispositivo con batteria capiente. All'interno di iQOO Z1x si potranno trovare, quindi, entrambe le cose.

