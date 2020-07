iQOO Z1x è diventato lo smartphone dei runner di Flash Delivery a Pechino

Se dovessimo indicare un brand che più cerca di arrivare tra le preferenze dei giovani e degli utenti comuni, quello è sicuramente iQOO. In poco tempo, il marchio cinese è riuscito a sfornare non solo prodotti di spessore con un grande rapporto qualità/prezzo, come ad esempio iQOO 3 che recentemente ha registrato un record automobilistico, ma anche l'interessantissimo Z1x, che è diventato l'alleato dei runner della compagnia Flash Delivery per la città di Pechino grazie alla sua capiente batteria.

iQOO: grande operazione di marketing insieme a Flash Delivery grazie al suo Z1x

Come nasce questa operazione di marketing da parte di iQOO insieme all'azienda di consegne Flash Delivery? Tutto nasce da una pubblicità girata dal social media “Danshu Jun” dove un giovane runner sfreccia per la città di Pechino completando una giornata molto stressante, ma la carica del suo smartphone resiste dopo ben 8 ore di uso intenso e non deve temere di rimanere senza telefono durante il lavoro. Quello smartphone, caso ha voluto, è proprio iQOO Z1x.

Proprio per questo, l'azienda ha preso a cuore i runner, spesso molto giovani, che lavorano per la compagnia cinese Flash Delivery, molto attiva nella capitale continentale della Cina. Ma come ha deciso di aiutarli? Semplicemente fornendo loro un iQOO Z1x con cui poter eliminare il problema della ricarica giornaliera grazie alla sua batteria da 5000 mAh.

Di certo, è un'operazione pubblicitaria quella attuata dal brand, ma già il fatto che metta a disposizione dei runner le potenzialità del suo medio gamma 5G, è sicuramente un passo avanti al fine di migliorare le condizioni lavorative. Questo, tra l'altro, non fa che aumentare il desiderio di vedere iQOO anche in Occidente.

