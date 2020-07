Ci siamo lasciati alle spalle il modello Z1, primo smartphone al mondo con MediaTek Dimensity 1000+, ma i primati del brand di Vivo continuano. Questa volta la casa cinese mette da parte i modelli top e per la prima volta si abbandona al fascino della fascia media con iQOO Z1x 5G, device già protagonista di una valanga di indiscrezioni: bando alle ciance, ecco tutti i dettagli su scheda tecnica, prezzo e disponibilità!

iQOO Z1x 5G ufficiale: tutto quello che c'è da sapere

Design e caratteristiche

Il look del nuovo smartphone del brand si allinea con quello del fratello maggiore. iQOO Z1x 5G monta un ampio display LCD da 6.57″ Full HD+, con un refresh rate a 120 Hz: presente all'appello una modalità adattiva che consente di variare la frequenza di aggiornamento in base alle esigenze, così da non consumare batteria a vuoto.

La selfie camera è inserita in un foro presente nell'angolo in alto sinistra. Sul retro trova spazio un modulo rettangolare con una tripla fotocamera composta da un sensore principale da 48 MP, un obiettivo macro da 2 MP e uno dedicato alla profondità di campo. La scocca in vetro manca del lettore d'impronte, integrato nel pulsante di accensione.

Come anticipato da varie voci, il cuore del primo mid-range di iQOO è lo Snapdragon 765G, dotato del supporto al 5G Dual Mode e coadiuvato da 6/8 GB di RAM LPDDR4x e fino a 256 GB di storage UFS 2.1. Dato che iQOO Z1x non si fa mancare nulla troviamo anche una capiente batteria da 5.000 mAh, con tanto di ricarica rapida da 33W. In basso trovate la scheda tecnica completa.

Scheda tecnica

dimensioni di 164.20 x 76.50 x 9.6 mm per un peso di 199.5 grammi;

display LCD da 6.57″ con risoluzione Full HD+ (2400 x 1080 pixel), rapporto in 20: 9, refresh rate a 120 Hz , supporto HDR10 e un foro per la selfie camera;

da con risoluzione (2400 x 1080 pixel), rapporto in 20: 9, refresh rate a , supporto HDR10 e un foro per la selfie camera; lettore d'impronte digitali laterale;

processore octa-core Qualcomm Snapdragon 765G fino a 2.4 GHz;

fino a 2.4 GHz; GPU Adreno 620;

6/8 GB di RAM LPDDR4x ;

di RAM LPDDR4x ; 128/256 GB di storage UFS 2.1 non espandibile;

di storage UFS 2.1 non espandibile; tripla fotocamera da 48 + 2 + 2 MP (f/1.79-2.4-2.4) con sensore macro e flash LED;

(f/1.79-2.4-2.4) con sensore macro e flash LED; selfie camera da 16 MP (f/2.0);

(f/2.0); batteria da 5.000 mAh con ricarica rapida da 33W ;

con ricarica rapida da ; supporto dual SIM 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1, GPS, Type-C, mini-jack cuffie;

sistema operativo Android 10 con interfaccia proprietaria.

iQOO Z1x 5G ufficiale – Prezzo e disponibilità

Il prezzo di iQOO Z1x 5G parte da 1.598 yuan (circa 201€ al cambio) per il modello da 6/64 GB; la variante da 6/128 GB arriva invece a 1.798 yuan, circa 226€. Ovviamente non mancano configurazioni maggiorate, con 8 GB di RAM e 128/256 GB di memoria interna: in questo caso il prezzo sale – rispettivamente – a 1.998 e 2.298 yuan, pari a circa 251 e 289€ al cambio attuale.

Le colorazioni disponibili sono Sea Azure, Sharp Cool Black e Water Whiter. Come al solito l'evento di lancio ha fatto riferimento solo al mercato cinese e non è dato di sapere se il mid-range di iQOO arriverà anche in versione internazionale.

Attualmente questo prodotto non è ancora disponibile in vendita online negli store più popolari e in Italia. Non appena lo sarà lo troverete su GizDeals al miglior prezzo, dunque iscrivetevi al nostro canale Telegram e alla pagina Facebook per tutte le offerte al minor prezzo!

