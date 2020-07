Se c'è un brand che si sta distinguendo in Cina negli ultimi mesi, quello è senza dubbio iQOO. L'azienda partner di Vivo ha sfornato terminali molto interessanti, come il Neo 3, ma anche gli ultimi arrivati Z1 e Z1x, potenti in modo diverso. Ma se ricordate l'ufficialità di iQOO Z1, fu rivelata anche una versione speciale One Piece Edition, che però non aveva ancora una data d'uscita, ma nelle scorse ore è arrivata la conferma.

iQOO Z1 One Piece Edition: ecco la data di uscita dell'edizione limitata

Ma quando sarà in vendita l'edizione limitata iQOO Z1 One Piece Edition? Secondo quanto comunicato proprio dal brand, quest'ultima avrà una data di uscita fissata al 22 luglio 2020. La versione dedicata alla ciurma di Monkey D. Rufy riprende i colori distintivi del brand, con una scocca in giallo ed il logo di iQOO in rosso ma con il Jolly Roger con il cappello di paglia, simbolo principale dell'anime.

Questa versione speciale di iQOO Z1 dovrebbe arrivare in una confezione serigrafata a tema con una cover e delle cuffie cablate sempre dedicate al manga di pirati. Insomma, una vera e propria chicca Nerd.

Al momento il brand non ha comunicato il prezzo di vendita della versione One Piece dello Z1, che tra l'altro sarà esclusiva della Cina, dato che iQOO non è ufficialmente distribuito in Occidente.

