iQOO V2019A potrebbe essere il primo 5G entry-level del brand

iQOO è sicuramente uno dei brand più giovani sul mercato ad imporsi a grande velocità. I risultati ottenuti dalle vendite dalla versione 3 e dal Neo 3 stanno spingendo l'azienda che ha presentato poi Z1 ed il primo mid range Z1x, che ha un prezzo già di suo molto aggressivo. Ma cosa manca alla compagnia partner di Vivo? Senza dubbio, un entry-level che spinga anche l'utenza meno esigente, possibilmente 5G. Ed il nuovo modello V2019A passato dal TENAA potrebbe essere quello giusto.

iQOO V2019A: prime specifiche dal TENAA per il nuovo entry-level 5G, ma quale sarà il SoC?

La dicitura V2019A era stata affibbiata, il mese scorso, ad uno smartphone a marchio Vivo. In queste ore però, l'arrivo sul TENAA ha fatto destare gli esperti del settore, che hanno constatato che la sigla è simile a quella V2012A tradotta poi in iQOO Z1x. Queste diciture però, si interscambiano spesso tra loro per Vivo ed il suo brand partner, ma l'ente di certificazione conferma si tratti di un iQOO.

Ma quali sono le prime specifiche venute fuori per questo iQOO V2019A? Sappiamo ad oggi che sarà equipaggiato da un display da 6.53″, avrà dimensioni da 162.07 x 76.61 x 8.46 mm, una batteria abbastanza capiente da 4420 mAh e cosa più importante sarà una soluzione Dual SIM 5G, sia NSA che SA.

Non si conosce purtroppo molto altro su questo smartphone iQOO 5G entry-level, ma si può già iniziare a valutare quale sarà il SoC equipaggiato in questa soluzione, che potrebbe rappresentare un debutto, dato che i due chipset annunciati per la fascia low budget saranno il nuovo Snapdragon 690, che dovrebbe però debuttare su OnePlus, ed il prossimo MediaTek Dimensity 600, che sarebbe quindi la soluzione inedita proprio per questo smartphone. Non ci resta quindi che attendere ulteriori novità in merito.

😍Lasta arrivando dal. Non puoi perderla! Tutti i dettagli qui QUI con tantie molto molto altro solo per