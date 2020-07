A pochi giorni dall'annuncio della tecnologia di ricarica da 120W, la compagnia cinese torna a far parlare di sé con un nuovo smartphone. No, anche stavolta non si tratta di un flagship, ma di un dispositivo ben più “modesto” ma che arriva ad una cifra particolarmente economica: ecco tutti i dettagli su scheda tecnica, prezzo e disponibilità di iQOO U1, il dispositivo low cost del brand.

iQOO U1 ufficiale: tutto quello che c'è da sapere

Design e caratteristiche

Inizialmente associato allo standard 5G, è bene mettere subito in chiaro questo dettaglio: iQOO U1 è lo smartphone più economico del brand cinese, ma arriva provvisto del solo supporto alle reti 4G. Se dopo il lancio del modello Z1x – primo mid-range dell'azienda – aspettavate un entry level votato al nuovo standard di connettività resterete delusi. Non a caso il dispositivo è stato lanciato un po' in sordina, senza grandi proclami. Nonostante questa mancanza, il nuovo device si presenta con un look collaudato ed una buona scheda tecnica.

Frontalmente iQOO Ui adotta un ampio pannello LCD da 6.53″ con risoluzione Full HD+ (2340 x 1080 pixel), rapporto in 19.5:9 ed un foro per la selfie camera. Il corpo misura 162.05 x 76.61 x 8.46 mm, per un peso di 190 grammi. Il retro ospita una tripla fotocamera verticale, inserita in un modulo nell'angolo in alto a sinistra.

Scheda tecnica

Per quanto riguarda le specifiche del nuovo arrivato, iQOO U1 è mosso dal chipset Snapdragon 720G, soluzione octa-core realizzata ad 8 nm e capace di raggiungere una frequenza di 2.3 GHz. Lato autonomia troviamo una batteria da 4.500 mAh (con ricarica rapida da 18W) mentre in termini di memorie abbiamo 6/8 GB di RAM LPDDR4X e 64/128 GB di storage UFS 2.1.

La parte fotografica si affida ad un triplo modulo da 48 + 2 + 2 MP, con un sensore macro. Il foro nel display ospita invece una selfie camera da 8 MP.

iQOO U1 ufficiale – Prezzo e disponibilità

Il prezzo di iQOO U1 parte da 1.198 yuan – circa 150€ al cambio attuale – per il modello da 6/64 GB: si tratta dello smartphone più economico del brand. I i modelli da 6/128 GB e 8/128 GB si sale – rispettivamente – a 1.398 yuan e 1.598 yuan, circa 175/200€ al cambio. Il nuovo dispositivo è attualmente disponibile in preorder in patria mentre la commercializzazione vera e propria partirà dal 23 luglio.

Attualmente questo prodotto non è ancora disponibile in vendita online negli store più popolari e in Italia. Non appena lo sarà lo troverete su GizDeals al miglior prezzo, dunque iscrivetevi al nostro canale Telegram e alla pagina Facebook per tutte le offerte al minor prezzo! 😍 Non prendere impegni per le ore 12 del 16 luglio, commenteremoin compagnia di. Sveleremo alcune BOMBE esclusive, vi daremo dei codici sconti per lo store ufficiale e sopratutto uno sconto di 100€ su tutto lo store. Non puoi perderla! La DIRETTA avrà luogo QUI