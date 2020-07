iQOO U1 in arrivo anche in versione 5G: ecco i dettagli dal TENAA

Di recente iQOO ha presentato il suo modello più economico, mosso dallo Snapdragon 720G e votato alla sola connettività LTE. Insomma, una soluzione per tutte le tasche, volta a raggiungere una fetta ancora più ampia di utenti dopo la parentesi Z1x (primo mid-range del marchio). Comunque le cose potrebbero cambiare con l'arrivo di iQOO U1 in versione 5G, dispositivo che potrebbe puntare a portare il nuovo standard di connettività verso cifre ancora più abbordabili.

iQOO U1 5G potrebbe essere lo smartphone 5G più economico sulla piazza

Il TENAA ha certificato un modello siglato V2019A, dispositivo caratterizzato da un look praticamente identico a iQOO U1 (in alto trovate un poster promozionale dello smartphone) ma dotato di un chipset octa-core fino a 2.0 GHz, con il supporto di un modem 5G. Lo smartphone misura 162.07 x 76.61 x 8.46 mm per un peso di 190 grammi, adotta un display da 6.53″ Full HD+ (2340 x 1080 pixel) con quello che sembra essere un punch hole posizionato in alto a sinistra.

Le specifiche continuano con 6/8 GB di RAM e 64/128 GB di storage, una batteria da 4.420 mAh (min) e Android 10 lato software. Non è presente uno slot microSD per espandere la memoria, mentre la certificazione 3C rivela la presenza della ricarica da 18W. Completano il quadro una selfie camera da 8 MP ed una tripla fotocamera principale da 48 + 8 + 2 MP.

Al momento i dettagli sulla scheda tecnica del presunto iQOO U1 5G finiscono qui. Visto che il modello U1 si è posizionato come lo smartphone più economico del brand, in tanti ipotizzano che questo ennesimo dispositivo possa arrivare ad un prezzo competitivo, specialmente in vista di una maggiore diffusione del nuovo standard di connettività.

