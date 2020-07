iQOO, negli ultimi tempi, ci ha abituati a prodotti sempre più affidabili e performanti, senza rinunciare mai al suo ottimo rapporto qualità/prezzo. Di recente, è balzata agli onori della cronaca tecnologica l'arrivo di caricabatterie ultra veloce da 120W, che il brand ha presentato poche ore fa al ChinaJoy di Shanghai. Ma insieme ad esso, la compagnia ha indicato anche il suo primo flagship con supporto alla ricarica rapida a 120W che ha ricevuto oggi, 31 luglio 2020 l'importante certificazione TÜV Rheinland. Che sia il prossimo iQOO 3 Pro?

iQOO: il prossimo smartphone avrà una ricarica ultrarapida a 120W sicura e performante, parola di TÜV Rheinland

Cosa ci dice quindi la nuova certificazione ottenuta dal prossimo flagship iQOO, che potrebbe essere il 3 Pro? Molto semplicemente, TÜV Rheinland ha certificato la sicurezza della ricarica ultrarapida da 120W che supporterà questo nuovo smartphone top gamma e sarà inoltre molto potente. Non male sapendo quanto la ricarica rapida, sebbene sia molto utile, non sempre aiuta le batterie nel processo d'invecchiamento. Un wattaggio del genere potrebbe sembrare usurante, ma se esiste, probabilmente conoscono già il modo affinché non danneggi le capacità della batteria. E se lo conferma un ente tanto importante, c'è sicuramente da fidarsi.

Per quanto riguarda le altre caratteristiche, come mostrato dal prototipo che fungeva da tester per il caricabatterie ultrarapido di iQOO al ChinaJoy, il display sarà sicuramente un AMOLED curvo, il primo del brand nato da Vivo. Ma quando verrà presentato quello che dovrebbe essere il prossimo iQOO 3 Pro? Secondo le conferme dell'azienda, esso sarà lanciato nel mese entrante di agosto 2020, ma non si conosce precisamente la data di uscita e tanto meno il prezzo.

