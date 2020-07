Mentre OPPO è pronta per il debutto della sua Super VOOC da ben 125W, anche Vivo è pronta a dire la sua e lo fa grazie alla nuova tecnologia di ricarica rapida FlashCharge 120W, lanciata con il brand iQOO. La presentazione di questa novità è arrivata come un fulmine a ciel sereno, tramite un evento online in cui la compagnia cinese ha snocciolato tutti i dettagli del caso.

Aggiornamento 14/07: lo smartphone con ricarica da 120W si mostra in video. Trovate tutti i dettagli a fine articolo.

iQOO FlashCharge 120W ufficiale: tutto sulla nuova tecnologia di ricarica rapida

Mentre OPPO ha annunciato l'evento per il 15 luglio, Realme si prepara a mostrare qualcosa nel corso di questa settimana e Xiaomi resta ancora nell'ombra, Vivo ha deciso di lanciarsi a tutta forza. L'azienda ha presentato la ricarica FlashCharge da 120W, in arrivo a bordo di un dispositivo targato iQOO. Secondo quanto riportato dalla compagnia, questa novità è in grado di ricaricare un batteria da 4.000 mAh in soli 15 minuti (da 0 al 100%).

Scendendo nel dettaglio, saranno necessari 5 minuti per avere una ricarica del 50%, mentre per riempire poi i restanti 2.000 mAh occorreranno altri 10 minuti. Ricordiamo che lo scorso giugno, Vivo ha lanciato la tecnologia Super FlashCharge da 120W a ridosso del MWC 2019 di Shanghai. Nonostante ciò si è trattato di un annuncio più esplicativo che altro: quello avvenuto oggi rappresenta il vero e proprio debutto della ricarica ultra rapida.

Il Product Manager di iQOO ha mostrato questa novità in azione e una batteria da 4.000 mAh con un sistema a doppia cella 6C. Entrambe le batterie (da 2.000 mAh ognuna) è in grado di ricaricarsi a 5V 12A (60W) tramite un chip personalizzato: insieme sono in grado di raggiungere i tanto agognati 120W. Insieme a tutti i sistemi di sicurezza del caso (all'interno dell'adattatore di ricarica), tutti i telefoni con FlashCharge da 120W avranno un sistema di raffreddamento al liquido con VC (Vapor Chamber), in modo da gestire al meglio la temperatura interna.

Da qui in poi continua il buon DigitalChatStation: il leaker cinese ha affermato che il primo smartphone iQOO con la nuova ricarica è già in lavorazione. Il tutto è nella fase di produzione di massa e il lancio sarebbe fissato per il mese di agosto, sebbene l'azienda non abbia ancora svelato nulla di certo.

Questo potrebbe essere il primo smartphone di iQOO con ricarica da 120W | Aggiornamento 13/07, ore 11.30

A poche ore dal debutto della nuova tecnologia di ricarica FlashCharge da 120W, iQOO ha pubblicato su Weibo un video dedicato alla feature. A sorpresa viene mostrata la parte frontale di uno smartphone inedito, il primo ad avere a bordo questa novità. In basso trovate un fermo immagine della clip, in cui è possibile dare un'occhiata al misterioso dispositivo.

Lo smartphone in questione adotta un ampio display con un foro nell'angolo in alto a sinistra contenente la selfie camera. Il pannello è dotato di bordi curvi, ma purtroppo non sono emersi altri dettagli. Non solo la compagnia mostra il device solo frontalmente – impedendo di vedere la back cover e il posizionamento della fotocamera – ma questo è avvolto da uno spesso case.

Probabilmente questo sarà il look – o parte dello stesso – del primo smartphone di iQOO con ricarica da 120W; il lancio è atteso per il mese di agosto e restiamo in attesa di ulteriori dettagli.

Aggiornamento 14/07

Per farci capire di cosa sia in grado, iQOO ha pubblicato un video dimostrativo dei suoi 120W a fianco di uno smartphone con ricarica a 55W. Sembrano quasi lontani i tempi in cui la Super VOOC di OPPO a 50W sembrava quasi utopistica. In soltanto 15 minuti il flagship iQOO è in grado di arrivare al 100%, mentre l'altro dispositivo è sempre fermo al 43%.

