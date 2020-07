Negli ultimi anni, gli smartphone sono diventati, a livello multimediale, adattabili quasi ad ogni utilizzo, anche quello più estremo. E iQOO, il giovanissimo marchio cinese partner di Vivo, è diventato un affidabile alleato per il settore delle corse automobilistiche su pista, facendo registrare alla fotocamera suo iQOO 3 il record ottenuto dal pilota cinese più forte del momento, Guo Zichen.

iQOO: utilizzati 12 iQOO 3 per riprendere il record su pista del pilota Guo Zichen

Il lavoro del brand cinese è stato davvero imponente, considerando il fatto che per riprendere il giro da record del pilota Guo Zichen e della sua Porsche, sono stati utilizzati ben 12 iQOO 3 al fine di riprendere con la fotocamera sia l'esterno, quindi con vista sul tracciato e sia l'interno, per carpire al meglio le sensazioni ottenute dal pilota stesso. Il risultato è stato, a detta degli esperti, davvero emozionante ed il flagship del brand si è comportato in maniera egregia.

Ma perché proprio iQOO per questo tipo di riprese? A detta degli insider, le caratteristiche con cui sono pensati i dispositivi del giovane marchio cinese sono ideali per poter svolgere questo tipo di attività, data l'ottima qualità sia della fotocamera che prestazionale dello smartphone.

Questo non fa altro che migliorare le ottime sensazioni che l'utenza sta avendo verso iQOO, che nell'ultimo periodo ha lanciato prodotti molto interessanti come lo Z1 – arrivato nella splendida OnePiece Edition -, l'interessante mid-range Z1x ed il primo entry-level del brand (si fa per dire) U1, il più economico con Snapdragon 720G. Che sia un ulteriore passo verso un possibile arrivo in Occidente?

