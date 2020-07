Le IP Camera di EZVIZ – soluzioni di videosorveglianza sia per interno che esterno – tornano nuovamente in sconto su Amazon, sia con Coupon che tramite offerte lampo dedicate. La promo durerà solo per oggi, 21 luglio, quindi bando alle ciance ed ecco tutte le telecamere disponibili in sconto!

IP Camera EZVIZ da interno e da esterno in offerta su Amazon | Coupon

Le offerte sulle IP Camera di EZVIZ cominciano con il modello CTQ3W, soluzione da esterno con risoluzione in HD (720p) proposta in offerta lampo a 39.99€. In alternativa è presente anche la telecamera di sorveglianza da interno CTQ6C, con tecnologia PTZ e risoluzione Full HD (1080p), al 36% di sconto (quindi 44.99€). La promo su questi modelli sarà valida dalla mezzanotte del 21 luglio, fino alle ore 23:59 dello stesso giorno.

Se il modello CTQ3W da esterno è quello che fa al caso vostro ma volete beneficiare di una risoluzione maggiore, la versione Full HD (1080p) è disponibile con il codice sconto EZVIZCTQ3W. Utilizzatelo al momento dell'acquisto per risparmiare il 30%: in questo modo il prezzo scenderà a 69.99€.

Al contrario, se cercate una soluzione da interno ma puntate al risparmio, anche in questo caso è presente un codice sconto applicabile alla IP Camera EZVIZ CTQ6C, stavolta nella sua incarnazione con risoluzione HD. In basso trovate i link per i modelli Black e White mentre il Coupon EZVIZCAMERA vi farà risparmiare in entrambi i casi il 36% (il prezzo scenderà a 31.99€).

Le offerte EZVIZ terminano con la IP Camera CTQ2C, dedicata alla sorveglianza degli ambienti interni, sia in versione HD che Full HD. Per entrambi i modelli si potrà utilizzare il codice sconto EZVIZCTQ2C. Il prezzo scenderà a 24.99€ per il modello da 720p mentre la controparte 1080p sarà disponibile a 34.99€.

In tutti i casi di cui sopra, il Coupon dedicato sarà disponibile per tutta la giornata del 21 luglio, fino alle ore 23:49. Se siete interessati ad una delle IP Camera del brand non dimenticate di acquistarla in giornata!

