Intel annuncia il protocollo Thunderbolt 4: inizia una nuova era per il trasferimento dati

Da quando Intel ha presentato il protocollo Thunderbolt, il trasferimento dati e l'alimentazione dei computer è cambiata per sempre. La versione 3 è stata un'affidabile partner di tante soluzioni portatili e non, utilizzata per il Display Port, i connettori Wi-Fi ed Ethernet tramite una semplice porta USB-C. Da poche ore però, il produttore ha lanciato il nuovo protocollo Thunderbolt 4, che porterà l'esperienza di connettività in una nuova era di velocità.

Intel: Thunderbolt 4 supporterà due display 4K ed uno 8K, oltre alla nuova USB Type-C 4.0

La nuova Thunderbolt 4 permetterà di trasmettere i propri dati ad una velocità altissima, con un minimo per i dati di 32 Gbps e 3000 Mbps per la velocità di trasferimento della memoria. Sebbene siano comunque velocità raggiungibili anche dalla precedente versione, il nuovo protocollo promette un grosso miglioramento in espandibilità, versatilità e sicurezza, in modo da stabilire un nuovo standard nella connettività USB nel settore PC.

Infatti, sul piano della versatilità, sarà possibile connettere un HUB con ben quattro ulteriori porte Thunderbolt 4, rispetto al precedente che ne poteva supportare solo una. Tutto questo è possibile grazie alla tecnologia di collegamento waterfall. In più, sarà possibile piazzare su tutti i nuovi PC almeno una porta con il nuovo protocollo esclusivamente per la ricarica. Per quanto riguarda il Display Port, si potranno collegare due display 4K ed uno 8K.

Se guardiamo poi alla sicurezza, Intel ha richiesto agli OEM che utilizzeranno la nuova Thunderbolt di sviluppare un sistema di difesa da tutti quegli accessi non autorizzati alle memorie di sistema. Infine, guardando all'espandibilità, il nuovo protocollo introdurrà anche lo standard USB Type-C 4.0, che andrà a sostituire le ormai obsolete USB 2.0.

Intel però, ci tiene a spiegare che la nuova Thunderbolt 4 non sarà circoscritta solo alle periferiche di sua proprietà, ma potrà tranquillamente essere utilizzata anche su soluzioni AMD ed ARM, come saranno i prossimi processori Apple per MacBook. Quanto all'arrivo sul mercato, il produttore di chipset si è riservato una prima esclusiva per le sue CPU Tiger Lake ( e magari poi prossimo PC fisso di Huawei), probabilmente l'undicesima generazione Core.

