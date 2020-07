“Huawei e ZTE sono minacce nazionali per gli USA” secondo FCC, ma le prove dove sono?

Pare non esserci pace negli Stati Uniti per i due colossi cinesi Huawei e ZTE. Dopo tutte le vicissitudini createsi negli scorsi mesi a causa del ban imposto dal governo USA, le cui ultime indiscrezioni arrivano dall'ex CEO di Google, i due brand di tecnologia ricevono una nuova batosta su suolo americano, stavolta a causa della FCC, nota Commissione Federale per le Comunicazioni, che ha indicato entrambe le aziende come “minacce alla sicurezza nazionale“, privandole del sussidio governativo utile per l'acquisto di attrezzature per le loro reti.

Huawei e ZTE minaccia alla sicurezza nazionale per FCC, ma non ci sono prove in merito

Il danno che potrebbe infliggere la sentenza di FCC è davvero ingente sia per Huawei, sia per ZTE, che si vedrebbero privati dell'importante sussidio che il governo rilascia alle aziende che operano nel settore delle telecomunicazioni al fine di acquistare apparecchiature utili alle proprie infrastrutture. La cosa che desta preoccupazione di questa situazione, è la totale assenza di prove in merito al fatto che i due brand rappresentino una seria minaccia agli Stati Uniti, in quanto più volte è stata smentita l'idea che possano fornire dati sugli statunitensi al governo cinese.

Chiaramente, questo nuovo episodio di veto per i brand cinesi è solo la conseguenza dell'accanimento del governo centrale USA, che già l'anno scorso ha firmato un esecutivo che identificava le due aziende nella lista nera commerciale. Da parte dei due colossi, non sono ancora arrivate repliche, ma non sono nuove le critiche mosse da Huawei e ZTE in merito ai precedenti comportamenti tenuti da FCC.

Non ci resta che attendere ulteriori risvolti nelle prossime settimane per capire se la situazione potrebbe sbloccarsi o creare ulteriori difficoltà.

